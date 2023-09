GNW-Adhoc: Neue globale Studie zeigt, dass Menschen mit Schmerzen sich mehr denn je sozial ausgegrenzt fühlen

^* Laut der neuesten Ausgabe des Haleon Pain Index fühlt sich die Hälfte (49 %)

der Menschen mit Schmerzen stigmatisiert([1][2]) * 42 % fühlen sich aufgrund ihrer Schmerzen regelmäßig einsam, und ein Drittel empfindet ernsthafte Einsamkeit (basierend auf der UCLA- Einsamkeitsskala)([3]) * 32 % der Menschen, die unter Schmerzen leiden, befürchten, dass sie in Bezug darauf beurteilt werden * Frauen, farbige Menschen und die LGBQ+-Gemeinschaft sind am stärksten betroffen * Die Generation Z fühlt sich eher ungehört als die Baby-Boomer LONDON, Sept. 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eine neue Studie, an der 18.097 Menschen in 18 Ländern teilnahmen, hat ergeben, dass die Gesellschaft weniger tolerant gegenüber Schmerzpatienten geworden ist, obwohl die Auswirkungen von COVID-19 das weltweite Gesundheitsbewusstsein erhöhen. Die fünfte Ausgabe des Haleon Pain Index (HPI)([1]), der von dem Gesundheitsunternehmen Haleon erstellt wird, deutet darauf hin, dass die Einstellung gegenüber Schmerzen in der Gesellschaft nach der Pandemie nun wertender und weniger tolerant ist: Die Hälfte (49 %) der Schmerzpatienten fühlt sich stigmatisiert, und ein Drittel (32 %) befürchtet, dass sie wegen ihrer Schmerzen verurteilt werden. Der globale Index erforscht seit fast einem Jahrzehnt die tatsächlichen Auswirkungen von Schmerzen auf das Leben der Menschen. Die diesjährige Studie hat ergeben, dass die sozialen und emotionalen Auswirkungen von Schmerzen seit der ersten Ausgabe im Jahr 2014 um fast 25 % zugenommen haben, wobei Stigmatisierung und soziale Isolation aufgrund von Alltagsschmerzen weltweit zunehmen. 42 % der befragten Personen gaben an, dass sie sich regelmäßig einsam fühlen, wenn sie Schmerzen haben. Gefühle ernsthafter Einsamkeit traten weltweit auf: 38 % der Menschen auf dem chinesischen Festland, 33 % in Australien und 32 % im Vereinigten Königreich gaben dies an. Dies deckt sich mit den Warnungen der Weltgesundheitsorganisation([)(4)(]) vor den Auswirkungen von Einsamkeit und sozialer Isolation auf die öffentliche Gesundheit und der im Frühjahr 2023 benannten Einsamkeitsepidemie([)(5)(]). Dr. Linda Papadopoulos, Psychologin und Autorin, dazu: ?Alltagsschmerzen sind ein Gesundheitsproblem, das leicht abgetan oder bagatellisiert werden kann. Viele Menschen sind sich nicht bewusst, dass die Auswirkungen viel schlimmer sein können als die Symptome selbst. Die Folgen der Einsamkeit und die Auswirkungen auf die psychische Gesundheit, die durch mangelndes Einfühlungsvermögen und unterschiedliche Behandlung verursacht werden, werden immer schlimmer. Als Gesellschaft müssen wir das Einfühlungsvermögen und das Verständnis in einer Welt verbessern, die sich gegenüber diesen Themen immer mehr verhärtet." Der HPI hat herausgefunden, dass Menschen, die in der Gesellschaft bereits mit Vorurteilen, Diskriminierung und Ausgrenzung konfrontiert sind, am stärksten von diesen verhärteten Ansichten über Schmerzen betroffen sind. * 58 % der Frauen gaben an, dass ihre Schmerzen anders behandelt wurden, ihnen nicht geglaubt wurde oder dass sie deshalb diskriminiert worden seien, gegenüber 49 % der Männer. Am höchsten ist dieser Anteil bei Frauen in Indien (74 %), im Königreich Saudi-Arabien (KSA) (74 %), in Brasilien (74 %) und auf dem chinesischen Festland (61 %). * 59 % der farbigen Personen gaben an, dass ihr Schmerz anders behandelt wurde, ihnen nicht geglaubt wurde oder dass sie deshalb diskriminiert worden seien, gegenüber 48 % der weißen Personen. Am höchsten ist dieser Anteil in Brasilien (71 %), Polen (64 %) und den USA (64 %), während er im Vereinigten Königreich bei 60 % liegt. * 44 % der LGBQ+-Personen befürchten, dass andere Menschen Annahmen über sie und ihren Schmerz machen, im Vergleich zu 32 % der Heterosexuellen. Am höchsten ist dieser Wert in Indien (61 %), den USA (54 %), Kanada (49 %) und Australien (48 %). Die Studie zeigte auch ein starkes Generationsgefälle in der Art und Weise, wie Menschen Schmerzen erleben, und deutet darauf hin, dass jüngere Patienten am meisten damit zu kämpfen haben, ihre Schmerzen bekannt zu machen und eine Behandlung zu erhalten: * 70 % der Personen aus Generation Z gaben an, dass ihre Schmerzen anders behandelt wurden, ihnen nicht geglaubt wurde oder dass sie deshalb diskriminiert worden seien, im Vergleich zu 40 % der Baby-Boomer. Am höchsten ist dieser Anteil in Indien (80 %), den USA (79 %) und im Vereinigten Königreich (74 %). * 45 % der Personen aus Generation Z gaben an, dass Schmerzen für sie ein zu großes Tabu sind, um darüber zu sprechen, im Vergleich zu 35 % der Baby- Boomer. Während es der älteren Generation leichter fällt, ihren Schmerz auszudrücken und sich behandeln zu lassen, werden sie beim Online-Zugang zu gesundheitsbezogenen Informationen am meisten ausgegrenzt. 45 % der 75- bis 84-Jährigen gaben an, dass es ihnen schwer fällt, online auf diese Informationen zuzugreifen, weil sie mit dem Internet zu wenig vertraut sind, verglichen mit 33 % insgesamt. Die Befragten waren sich einig, dass ein individuellerer und mitfühlenderer Umgang mit Schmerzen erforderlich ist. Mehr als zwei Drittel (68 %) der Menschen gaben an, dass mehr Empathie bei der Bekämpfung von Voreingenommenheit und Ausgrenzung ihre Schmerzerfahrung deutlich verbessern würde. Gleichzeitig wünschen sich 69 % der Befragten, dass Ärzte besser darin geschult wären, die Schmerzen bei den jeweiligen Patienten einzuschätzen, und 62 % der Befragten, dass Apotheker. Lisa Jennings, Head of Global Over the Counter Category bei Haleon, dazu: ?Schmerz ist zwar eine universelle menschliche Erfahrung, die für viele zu Einsamkeit und Stigmatisierung führt, aber die Auswirkungen sind je nach sozialer Gruppe sehr unterschiedlich, wobei die am stärksten Ausgegrenzten am stärksten betroffen sind. Unser Ziel ist es, die Barrieren für eine bessere Gesundheit im Alltag für alle zu beseitigen - unabhängig von Alter, ethnischer Herkunft, Geschlecht, sexueller Orientierung, Behinderung und anderen Faktoren. Der HPI zeigt, dass wir die sozialen und emotionalen Auswirkungen von Schmerzen verringern können, indem wir die Wahrnehmung und die Gespräche über die Schmerzbehandlung verändern. Deshalb ergreifen wir Maßnahmen durch verschiedene Programme wie unsere #ListenToPain-Initiative, die sich an medizinisches Fachpersonal in aller Welt richtet." Das Programm #ListenToPain von Haleon unterstützt Angehörige der Gesundheitsberufe dabei, die Kommunikation mit Patienten zu verbessern und ein gezieltes, auf den einzelnen Patienten zugeschnittenes Gespräch über Schmerzen zu führen. #ListentoPain enthält fünf Profile, die Menschen mit unterschiedlichen Einstellungen und Verhaltensweisen im Umgang mit Schmerzen beschreiben und den Angehörigen der Gesundheitsberufe dabei helfen, ihren Umgang mit ihren Patienten individuell zu gestalten. Bei kontinuierlicher medizinischer Versorgung bedeutet ein wirkliches Verständnis dessen, wie sich der Schmerz im Laufe der Zeit verändert, dass auch die Schmerzbehandlungsstrategien weiterentwickelt werden und langfristig wirksamer sein können. Hinweise an die Redaktion Über die Haleon Pain Index-Studie Der Haleon Pain Index (HPI) ist eine proprietäre, weltweit repräsentative soziale Längsschnittstudie, die von Edelman Data x Intelligence (DXI) durchgeführt wird. Die Studie soll den Schmerzpatienten eine Stimme geben und die Entwicklung des Schmerzes bewerten. Im Rahmen der Studie werden die wahrgenommenen Auswirkungen von Schmerzen auf das tägliche Leben der Menschen, ihre Gesundheit, ihre Gefühle, Emotionen, Motivationen und Verhaltensweisen erfasst, wobei die menschliche Erfahrung im Mittelpunkt steht. In ihrer fünften Ausgabe umfasst die Studie eine Beurteilung der Hindernisse, die einer wirksamen Schmerzbehandlung im Gesundheitswesen entgegenstehen. Für die fünfte Ausgabe wurden die Wahrnehmungen von über 18.000 Befragten aus 18 Ländern erfasst. In HPI 5 erfasste Märkte: Australien, Brasilien, Kanada, China, Kolumbien, Frankreich, Deutschland, Indien, Italien, Königreich Saudi-Arabien, Malaysia, Mexiko, Polen, Südafrika, Spanien, Schweden, Vereinigtes Königreich, USA. Die Altersgruppen sind in verschiedene Generationen unterteilt: * Generation Z: Personen zwischen 18 und 26 Jahren * Millennials: Personen zwischen 27 und 42 Jahren * Generation X: Personen zwischen 43 und 58 Jahren * Boomers 1*: Personen zwischen 59 bis 66 Jahren * Boomers 2*: Personen zwischen 67 und 77 Jahren * Stumm: Personen zwischen 78 und 84 Jahren 1* Zum ersten Mal erfasst der Haleon Pain Index (HPI) jetzt die Meinung von Experten, Hausärzten, Apothekern und Krankenpflegekräften in 4 Schlüsselmärkten: Australien, Deutschland, Königreich Saudi-Arabien und USA. In dieser ersten Ausgabe haben wir in einer maßgeschneiderten 15-minütigen Online-Umfrage Erkenntnisse von mehr als 600 Experten (150 pro Markt*) gesammelt, um ihre Ansichten über Schmerzen, ihre Herausforderungen als Fachleute im Gesundheitswesen und die Rolle, die sie bei der Förderung positiver Veränderungen spielen können, zu untersuchen. 2* In den USA wurden Ärzte und Krankenschwestern befragt, in Australien und im Königreich Saudi-Arabien Ärzte und Apotheker und in Deutschland Apotheker und PTAs. Über Listen To Pain #ListenToPain ist eine globale Initiative von Haleon, die es medizinischen Fachkräften ermöglichen soll, ihre Zeit mit Patienten zu maximieren und ihnen dabei zu helfen, die Schmerzerfahrung eines Patienten besser zu verstehen, um den Betroffenen einen für sie geeigneten Behandlungsplan zu bieten. #ListenToPain befindet sich auf Haleon Health Partner, einer speziellen digitalen Plattform für medizinische Fachkräfte, und enthält eine Reihe praktischer Tools für bessere Interaktionen, Bewertungen und Ergebnisse. Diese Hilfsmittel und Ressourcen für Apotheker werden ihnen helfen, die Schmerzen ihrer Patienten besser zu verstehen und Gespräche über die Schmerzbehandlung zu führen. Weitere Informationen und das gesamte Angebot an #ListentoPain-Ressourcen finden Sie unter www.haleonhealthpartner.com (http://www.haleonhealthpartner.com/). Über Haleon Haleon (LSE / NYSE: HLN) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Verbrauchergesundheit, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Gesundheit im Alltag mit Menschlichkeit zu verbessern. Das Produktportfolio von Haleon umfasst fünf Hauptkategorien - Mundgesundheit, Schmerzlinderung, Gesundheit der Atemwege, Verdauungsgesundheit und Sonstiges sowie Vitamine, Mineralien und Nahrungsergänzungsmittel (VMS). Die langjährigen Marken des Unternehmens - wie Advil, Sensodyne, Panadol, Voltaren, Theraflu, Otrivin, Polident, Parodontax und Centrum - beruhen auf zuverlässiger Wissenschaft, Innovation und tiefem menschlichen Verständnis. Weitere Informationen finden Sie unter www.haleon.com (http://www.haleon.com/). (___________________________________________________) (1) Haleon. Pain Index. 2023. Daten liegen vor. (2) Der Haleon Pain Index war früher als Global Pain Index bekannt. (3) Russell, D, et al.,1978. Developing a measure of loneliness. 