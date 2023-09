Talanx: Bären sind noch nicht fertig!

Nach einer erfolgreichen Bodenbildungsphase aus Mitte 2022 und einem Kursniveau um 34,15 Euro setzte eine massive Kaufwelle ein und trieb die Notierungen ab Oktober bis auf 65,85 Euro und somit das zweite Projektionsziel gelegen am 161,8 % Fibonacci-Extension-Retracement voran. Exakt an dieser Stelle prallte der Wert zur Unterseite ab und begab sich auf das tiefere Unterstützungsniveau um das 138,2 % Fibo. Zwar zeichnet sich an dieser Stelle eine kurzzeitige Stabilisierung ab, aus technischer Sicht fehlt aber noch eine weitere Verkaufswelle. Diese könnte sowohl auf der Long- sowie Short-Seite neuerliche Handelsansätze eröffnen.

EMA 200 im Fokus

Eine Erholungsbewegung könnte bei Talanx kurzzeitig an 61,00 und darüber 62,25 Euro heranreichen, von da an wird allerdings eine neuerliche Verkaufswelle zurück auf 56,10 und darunter den Bereich des EMA 200 (Tag) bei 51,59 Euro erwartet und würde sich entsprechend für ein Short-Engagement anbieten. Auf der anderen Seite könnte um den EMA 200 und einen sich dort abzeichnenden Boden ein Long-Investment in Erwägung gezogen werden. Gelingt es dagegen die zuletzt gerissene Kurslücke durch einen Anstieg mindestens über 63,70 Euro zu schließen, könnten noch einmal die aktuellen Jahreshochs bei 65,85 Euro in den Fokus der Anleger rücken.