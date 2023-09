Deutsche Börse gibt Startschuss für Suche nach neuem Chef

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Deutsche Börse begibt sich auf die Suche nach einem neuen Vorstandschef. Es sei ein entsprechender Prozess in Gang gesetzt worden, sagte Martin Jetter, Aufsichtsratsvorsitzender des Börsenbetreibers, am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters.

"In diesem Verfahren wird mit internen und externen Kandidatinnen und Kandidaten gesprochen." Insidern zufolge hat die Deutsche Börse den Headhunter Heads! International mit der Suche beauftragt. Der Personalvermittler war für einen Kommentar zunächst nicht zu erreichen.

Der bisherige Konzernchef Theodor Weimer hatte im Juni angekündigt, seinen Ende 2024 auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen. Das Unternehmen benötige "frisches Blut", hatte er seinen Schritt damals begründet. Weimer führt die Deutsche Börse seit 2018 und war im vergangenen Jahr der am besten bezahlte aktive Manager eines Dax-Konzerns.

Vor einigen Tagen brachte Weimer die 3,9 Milliarden Euro schwere Übernahme des dänischen Anbieters von Finanzsoftware Simcorp unter Dach und Fach. In den kommenden Wochen will er eine neue Strategie verkünden. Unabhängig davon profitiert die Deutsche Börse vom lebhaften Handel an den Aktien- und Derivatemärkten. Daher stellte das Unternehmen für das Gesamtjahr Ergebnisse über den ursprünglichen Prognosen in Aussicht.

(Bericht von Tom Sims, geschrieben von Hakan Ersen; redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)