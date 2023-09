Trading-Chance Zalando: Short-Ernte einfahren und Long neu aussäen?

Werbung

Zalando hat jetzt eine Supportzone erreicht, die sogar die ersten Kurse nach dem Börsengang im Jahr 2014 mit einschließt. Man ist also zurück am Startpunkt. Zwar rechnet man zu Recht damit, dass das Umfeld für den Onlinehändler vorerst schwierig bleibt. Aber das ist im Kurs schon eingepreist, zugleich ist die Aktie markttechnisch überverkauft. Eine Gelegenheit, eine hoch erfreuliche Ernte auf der Short-Seite einzufahren und die Seiten zu wechseln: Eine Trading-Chance Long.

Als wir an dieser Stelle am 12. Juli einen Short-Trade auf Zalando vorgestellt hatten, hatte die Aktie gerade ein Doppeltief vollendet und war an ihre mittelfristige Abwärtstrendlinie gelaufen. Das war die Zeit vor knapp drei Monaten, als mal wieder Hoffnung aufkam, der Konsum werden doch viel besser laufen als befürchtet. Die Abwärtstrendlinie wurde überboten, heute gilt eine flachere. Aber an der 200-Tage-Linie kam die Aktie nicht vorbei … und da wir den Stop Loss bewusst weiter, auf 33,20 Euro, gelegt hatten, blieb der Short-Trade erhalten, der heute, am letzten Handelstag des Quartals, mit einem Plus von über 70 Prozent zur Mittagszeit eine reiche Ernte bietet. Eine, die einzufahren man sich jetzt überlegen könnte, denn:

Das negative Umfeld dürfte bereits im Kurs eingepreist sein

Vorerst ist und bleibt das Konsum-Umfeld schwach. Das Jahr 2023 wird für Zalando also kein gutes werden, nur: Damit rechnen derzeit auch alle. Genau deshalb wurde die Rallye vom Jahresanfang abverkauft, deswegen scheiterten alle Versuche, das Ruder bei der baissierenden Aktie herumzureißen. Doch damit ist diese schlechte Situation auch in der Aktie drin. Und das hat sie tatsächlich sehr nahe an das bisherige Rekordtief geführt, das nur kurz nach dem Börsengang im Jahr 2014 bei 17,01 Euro markiert wurde.

Heute endet das dritte Quartal. Das ist die Phase, in der große, institutionelle Investoren „Window Dressing“ betreiben und dafür stark gelaufene Aktien zum Quartalsultimo noch zukaufen, Positionen in schwachen Aktien aber reduzieren … daher wundert es nicht, dass die Zalando-Aktie zuletzt noch weiteren Druck abbekam. Mit dem Beginn des neuen Quartals könnte der Wind aber drehen, indem große Adressen ihre reduzierten Positionen in der Aktie wieder etwas ausbauen und Short-Positionen eingedeckt werden (was den Kurs höher zieht). Was bedeutet:

Jetzt besteht die Chance für eine kräftige Gegenbewegung

Die Chance, dass Zalando diese ultimative, weil letzte Supportzone zwischen dem Rekordtief bei 17,01 Euro und dem markanten Tief vom Juni 2022 bei 20,94 Euro hält, steht nicht schlecht, zumal der Kurs auch aus markttechnischer Sicht für eine Gegenbewegung reif wäre, wie der im Chart unten mit eingeblendete RSI-Indikator zeigt.

Quelle: marketmaker pp4

Ob da dann mehr daraus wird als eine Gegenbewegung in den Widerstandsbereich 23,82 zu 24,02 Euro, wird sich, sofern Zalando diesen Aufwärtsschwenk vornimmt, zwar erst noch weisen müssen. Aber auch eine solche Gegenreaktion bietet für agile Trader die Chance auf lukrative Gewinne, zumal sich, wer im Juli auf der Short-Seite dabei war, allemal den Luxus gönnen könnte, nur den jetzt beim Verkauf der Short-Position erzielten Gewinn von gut 70 Prozent einzusetzen.

In der „ultimativen“ Supportzone einen Long-Trade wagen

Wir würden für einen solchen Trade auf Zalando ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vorschlagen. Dieses Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 13,509 Euro, woraus sich ein Hebel von aktuell 2,8 errechnet. Den Stop Loss würden wir bei 18,55 Euro in der Aktie ansiedeln, das entspräche im Zertifikat einem Kurs von ca. 5,00 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Zalando lautet HG4CWP.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 20,94 Euro, 23,82 Euro, 27,60 Euro, 29,62 Euro, 32,43 Euro

Unterstützungen: 19,18 Euro, 17,01 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf Zalando

Basiswert Zalando WKN HG4CWP ISIN DE000HG4CWP4 Basispreis 13,509 Euro K.O.-Schwelle 13,509 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 2,8 Stop Loss Zertifikat 5,00 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

