Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

Baloise beschliesst Climate Roadmap



04.10.2023 / 07:00 CET/CEST



Basel, 4. Oktober 2023. Baloise bekennt sich zu den Zielen des Pariser Klimaabkommens und unterstützt die Bestrebungen der Schweiz und der Europäischen Union (EU), bis 2050 das Netto-Null-Ziel zu erreichen. Um die Reise dorthin zu planen, gibt sich Baloise eine Climate Roadmap. «Baloise dient seit rund 160 Jahren ihren Stakeholdern als verlässlicher Partner. Seit 1999 verfügt Baloise über ein eigenes Umweltleitbild, welches in den letzten Jahren kontinuierlich in verschiedene Richtungen ausgebaut wurde. Mit der Verabschiedung der Baloise Climate Roadmap definieren wir, wie wir im Rahmen unseres Wertschöpfungsmodells unsere Klimaziele erreichen wollen. Dies mit der Absicht, unsere Treibhausgasemissionen zu senken und damit unseren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten», sagt Michael Müller, CEO Baloise Gruppe. Verwaltungsrat von Baloise verabschiedet Baloise Climate Roadmap Die vom Verwaltungsrat der Baloise Gruppe verabschiedete Baloise Climate Roadmap beschreibt eine weitere Etappe unseres Engagements für mehr Nachhaltigkeit. Baloise bekennt sich zu den Zielen des Pariser Klimaabkommens und unterstützt die Bestrebungen der Schweiz und der Europäischen Union (EU), bis 2050 das Netto-Null-Ziel zu erreichen. Baloise hat seit dem Jahr 2000 ihre betrieblichen Emissionen bereits um mehr als 75 Prozent reduziert. In einem weiteren Schritt will Baloise bis 2030 diese Emissionen im Vergleich zum Jahr 2022 um weitere 25 Prozent senken. Unser grösster Hebel zur Minderung der Folgen des Klimawandels besteht darin, Kapitalanlagen sowie versicherte Risiken gemäss Klimakriterien zu managen. Dazu sind umfangreiche Daten in guter Qualität notwendig, welche derzeit noch nicht ausreichend vorliegen. Aus diesem Grund will Baloise erst eine sichere Datengrundlage erarbeiten, um auf dieser Basis bis 2025 Reduktionsziele für ihre Anlage- und Versicherungsportfolios festzulegen. Weitere Informationen www.baloise.com/nachhaltigkeit Haftungsausschluss

Dieses Dokument wurde von der Baloise Holding AG (nachfolgend Baloise) erstellt und darf vom Empfänger ohne die Zustimmung von Baloise weder kopiert noch abgeändert, angeboten, verkauft oder sonst wie an Drittpersonen abgegeben werden. Massgeblich und verbindlich ist jeweils die deutsche Fassung des Dokuments. Versionen des Dokuments in anderen Sprachen dienen lediglich Informationszwecken. Es wurden alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die hier dargelegten Sachverhalte richtig und alle hier enthaltenen Meinungen fair und angemessen sind. Informationen und Zahlenangaben aus externen Quellen dürfen nicht als von Baloise für richtig befunden oder bestätigt verstanden werden. Weder Baloise als solche noch die Organe, leitenden Angestellten, Mitarbeitenden, Beraterinnen und Berater oder sonstige Personen haften für Verluste, die mittelbar oder unmittelbar aus der Nutzung dieser Informationen erwachsen. Die in diesem Dokument dargelegten Fakten und Informationen sind möglichst aktuell, können sich aber in der Zukunft ändern. Sowohl Baloise als solche als auch die Organe, leitenden Angestellten, Mitarbeitenden, Beraterinnen und Berater oder sonstige Personen, die mit Baloise verbunden sind oder in einem anderweitigen Verhältnis zum Unternehmen stehen, lehnen jede ausdrückliche oder implizite Haftung oder Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen ab.

Dieses Dokument kann Prognosen oder andere zukunftsgerichtete Aussagen im Zusammenhang mit Baloise enthalten, die naturgemäss mit allgemeinen wie auch spezifischen Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, und es besteht die Gefahr, dass sich die Prognosen, Voraussagen, Pläne und anderen expliziten oder impliziten Inhalte zukunftsgerichteter Aussagen als unzutreffend herausstellen. Wir machen darauf aufmerksam, dass es sich lediglich um Prognosen handelt, welche nicht überbewertet werden sollten, und dass eine Reihe wichtiger Faktoren dazu beitragen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse in hohem Masse von den Plänen, Zielsetzungen, Erwartungen, Schätzungen und Absichten, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, abweichen. Zu diesen Faktoren gehören: (1) Änderungen der allgemeinen Wirtschaftslage, namentlich auf den Märkten, auf denen wir tätig sind, (2) Entwicklung der Finanzmärkte, (3) Zinssatzänderungen, (4) Wechselkursfluktuationen, (5) Änderungen der Gesetze und Verordnungen einschliesslich der Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzierungspraktiken, (6) Risiken in Verbindung mit der Umsetzung unserer Geschäftsstrategien, (7) Häufigkeit, Umfang und allgemeine Entwicklung der Versicherungsfälle, (8) Sterblichkeits- und Morbiditätsrate, (9) Erneuerungs- und Verfallsraten von Policen sowie (10) Realisierung von Skalen- und Verbundeffekten. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die vorstehende Liste wichtiger Faktoren nicht vollständig ist. Bei der Bewertung zukunftsgerichteter Aussagen sollten Sie daher die genannten Faktoren und andere Ungewissheiten sorgfältig prüfen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen gründen auf Informationen, die Baloise am Tag ihrer Veröffentlichung zur Verfügung standen; Baloise ist nicht verpflichtet (und lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab), diese Prognosen oder andere zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, zu verändern oder sie an neue Informationen, zukünftige Ereignisse, Entwicklungen oder Ähnliches anzupassen. Kontakt Baloise

Baloise, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

Internet: www.baloise.com

E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com

Media Relations: Tel.: +41 58 285 70 05

Investor Relations: Tel.: +41 58 285 81 81 Über Baloise



Bei Baloise dreht sich alles um die Zukunft. Wir machen das Morgen für unsere Kundinnen und Kunden leichter, sicherer und unbeschwerter und übernehmen dafür heute Verantwortung. Wir sind mehr als eine traditionelle Versicherung. Mit unseren smarten Finanz- und Versicherungslösungen, ergänzt um eine Vielzahl an innovativen Services rund um die Bedürfnisse Wohnen und Mobilität, gestalten wir ein ganzheitliches Dienstleistungserlebnis. In unserer täglichen Arbeit sind loyale Fürsorge, zuverlässige Zusammenarbeit und vertrauensvolle Beziehungen zentrale Elemente in der Interaktion mit unseren Stakeholdern. Wir halten unseren Kundinnen und Kunden in Finanzfragen den Rücken frei, sodass diese sich um die wichtigen Dinge in ihrem Leben kümmern können und Inspiration für Neues in ihrem Alltag finden. Als europäisches Unternehmen mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) und Tochtergesellschaften in Belgien, Deutschland und Luxemburg, wirkt Baloise seit rund 160 Jahren mit aktuell 8'000 Mitarbeitenden. Im Geschäftsjahr 2022 haben wir mit unseren Dienstleistungen ein Geschäftsvolumen von rund CHF 8.8 Mrd. generiert. Die Aktie der Baloise Holding AG (BALN) ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Ende der Medienmitteilungen