EQS-News: ARTS Asset Management GmbH: Investmentstrategie von ARTS Asset Management mit Top-Rating von TELOS ausgezeichnet

Investmentstrategie von ARTS Asset Management mit Top-Rating von TELOS ausgezeichnet ARTS Total Return Momentum-Strategie erfüllt mit einer Gesamtbewertung von AAA- die höchsten Qualitätsstandards des TELOS-Investmentprozess-Ratings

Ergebnisse basieren auf einer umfangreichen qualitativen Bewertung sowie einer Überprüfung der Fonds auf Plausibilität und Passgenauigkeit Wien, 04.10.2023. Der Total Return Momentum-Ansatz von ARTS Asset Management wurde von der Ratinggesellschaft TELOS einer umfassenden Analyse unterzogen. Dabei wurde der Schwerpunkt der Überprüfung auf die quantitative Steuerung der Assetklassen, die Momentum-basierte Auswahl der Investments sowie auf das Risikomanagement gelegt. Neben der Auswertung eines ausführlichen Rating-RFPs (Request for Proposal) wurden zahlreiche Interviews mit Schlüsselpersonen aus verschiedenen Abteilungen, die in den Investmentprozess eingebunden sind, geführt. Die Gesamtbewertung war mit AAA- top und entsprach somit den höchsten Qualitätsstandards gemäß der Bewertungskriterien des TELOS Investmentprozess Ratings (TIR). Dabei konnte die ARTS-Investmentstrategie gleich in mehreren Bereichen überzeugen: Zum einen zeichnet den ARTS Total Return Momentum-Ansatz ein stabiler, klar strukturierter und systematischer Investmentansatz aus, wobei das ARTS-Handelssystem gemäß TELOS eine gut kalibrierte Trendzyklenlänge und Reaktionsgeschwindigkeit aufweist. Andererseits trägt das integrierte Risikomanagement zusammen mit seiner Stop-Loss-Komponente dazu bei, lange und heftige Verlustphasen zu vermeiden. Im Hinblick auf die Unternehmensstruktur und das Fondsmanagement wurde ebenfalls eine überdurchschnittliche Bewertung erzielt, da das Investmentteam der österreichischen Asset Management Gesellschaft sich durch eine hohe Kontinuität sowie eine sehr hohe Expertise in der Entwicklung systematischer und quantitativer Portfoliomanagement-Modelle auszeichnet. „Wir freuen uns, dass unser bewährter Total Return-Momentum-Ansatz auch die höchsten Qualitätsstandards des Investmentprozess-Ratings von TELOS erfüllt. Diese Auszeichnung verdeutlicht, dass bei aktiven Fonds nicht nur die Performance, sondern auch der gesamte Investmentprozess von Bedeutung ist. Anleger sollten klar nachvollziehen können, wie ihr Vermögen verwaltet und vor großen Verlusten durch ein ausgereiftes Risiko- und Qualitätsmanagement geschützt wird“, sagt Leo Willert, Gründer und Head of Trading bei ARTS Asset Management. Die TELOS-Studie kann auf Anfrage zugeschickt werden. Über ARTS Asset Management ARTS Asset Management, ein Unternehmen der C-QUADRAT Investment Gruppe, wurde 2003 gegründet und hat sich auf das Management von quantitativen Total-Return-Strategien spezialisiert. Auf Grundlage eines selbstentwickelten Handelssystems werden sämtliche Anlageentscheidungen anhand komplexer mathematischer Algorithmen und daher unabhängig von menschlichen Emotionen, wie z.B. Angst oder Gier, getroffen. Investiert wird systematisch, nach technischen bzw. quantitativen Kriterien, in jene Branchen bzw. Sektoren, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen. ARTS zählt mit seinen Mischfonds zu den Pionieren der Trendfolge. Die ARTS-Produktpalette umfasst mittlerweile 13 flexibel gemanagte Fonds und erhielt in den letzten Jahren in Summe mehr als 350 Awards und Auszeichnungen renommierter Adressen. Über TELOS TELOS führt seit mehr als 20 Jahren Ratings in den Bereichen Fonds, Investmentprozesse, Master-KVGen, Verwahrstellen und Nachhaltigkeit durch. Im Rahmen des TELOS Investmentprozess-Ratings wird der Investmentprozess von Asset Managern auf einer Skala von N (Der Investmentprozess erfüllt derzeit nicht die TELOS-Qualitätsstandards) bis AAA (Der Investmentprozess erfüllt höchste Qualitätsstandards) bewertet. Grundlage für die Datenerhebung ist der von den Asset Management-Gesellschaft auszufüllende TELOS-Questionnaire, der zusammen mit weiteren Informationen analysiert wird. Darüber hinaus finden noch Interviews mit den für den Investmentprozess verantwortlichen Asset Managern statt. Kontakt Unternehmen

ARTS Asset Management GmbH

Manuela Pichler

Telefon: +43 1 955 95 96 436

E-Mail: m.pichler@arts.co.at

www.arts.co.at



Kontakt Presse Deutschland

edicto GmbH

Ralf Droz / Jessica Pommer

Telefon: +49 69 905 505-57

E-Mail: arts@edicto.de Marketingmitteilung. Performanceergebnisse der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Berechnung der Performanceergebnisse nicht berücksichtigt. Berechnungsquelle: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH. Die Performance wurde unter Anwendung der OeKB/BVI-Methode berechnet. Bei einem Anlagebetrag von 1.000,- EUR ist vom Anleger ein Ausgabeaufschlag iHv max. 50,- EUR zu bezahlen, welcher die Wertentwicklung seiner Anlage entsprechend mindert. Ev. anfallende Rücknahme-, Transaktions- und Depotkosten & Steuern mindern den Ertrag des Anlegers zusätzlich. Diese Marketingmitteilung dient ausschließlich unverbindlichen Informationszwecken und stellt kein Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar, noch ist sie als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung abzugeben. Dieses Dokument kann eine Beratung durch Ihren persönlichen Anlageberater nicht ersetzen. Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der Jahresbericht und, falls älter als acht Monate, der Halbjahresbericht. Diese Unterlagen stehen dem Interessenten bei der Kapitalanlagegesellschaft Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, D-50679 Köln und bei der Kapitalanlagegesellschaft HANSAINVEST, Hanseatische InvestmentGmbH, Kapstadtring 8, D-22297 Hamburg und bei der ARTS Asset Management GmbH, Schottenfeldgasse 20, A-1070 Wien, sowie am Sitz der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland, Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main, sowie im Internet unter www.ampega.de, www.hansainvest.com, und www.arts.co.at kostenlos in deutscher Sprache zur Verfügung. Eine Kapitalanlage in Investmentfonds unterliegt allgemeinen Konjunkturrisiken und Wertschwankungen, die zu Verlusten - bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals - führen können. Es wird ausdrücklich auf die ausführlichen Risikohinweise des Verkaufsprospektes verwiesen. Trends können sich ändern und negative Renditeentwicklungen nach sich ziehen. Ein trendfolgendes Handelssystem kann Trends über- oder untergewichten. Informationen über Bandbreiten für marktübliche Entgelte der Wertpapierfirmen sind in einer Publikation der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) auf www.fma.gv.at veröffentlicht.

