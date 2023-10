Novartis bekräftigt Jahresprognose nach Sandoz-Abspaltung

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat seine Jahresprognose nach der Abspaltung der Generika-Tochter Sandoz bekräftigt.

Der Umsatz soll 2023 um einen hohen einstelligen Prozentbetrag steigen, teilte der Arzneimittelhersteller aus Basel am Mittwoch mit. Der um Sonderfaktoren bereinigte operative Gewinn soll stärker um einen niedrigen zweistelligen Prozentbetrag oder mittleren Zehen-Prozent-Betrag zulegen. Zudem stellte der Konzern seinen Aktionären eine Anhebung der Dividende in Aussicht.

Die Sandoz-Aktien sollen heute erstmals an der Schweizer Börse SIX gehandelt werden. Novartis macht mit der vor mehr als einem Jahr angekündigten Abspaltung des vergleichsweise margenschwachen Geschäfts mit Generika und Biosimilars den vorerst letzten Schritt eines fast zehn Jahre dauernden Umbaus, der das Unternehmen ganz auf das lukrative Geschäft mit patentgeschützten Medikamenten ausrichten soll. Gemessen am Umsatz stößt Novartis mit Sandoz fast ein Fünftel seines Geschäfts ab.

