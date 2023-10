RHEINMETALL - In der Aktie geht die Panik um

Rheinmetall AG - WKN: 703000 - ISIN: DE0007030009 - Kurs: 228,500 € (XETRA)

In der Rheinmetall-Aktie dürfte momentan die Angst bei Investoren umgehen. Mitte September kam es zum bärischen Turnaround und seitdem machen die Verkäufer richtig Druck. Allein heute gibt der Kurs im frühen Mittwochshandel über 3 % nach und preislich gesehen ist die Aktie derzeit so günstig, wie schon seit langer Zeit nicht mehr. Ein Umstand, den viele private Trader gerne zum Verbilligen nutzen. Ein Vorgehen, welches ich als Tradingcoach und Trader sehr gut kenne. Die Taktik funktioniert oft, aber wehe, der EINE MOVE kommt. Falls dir dies bekannt vorkommt, ziehe jetzt die Reißleine! Blindes Nachkaufen, kostet am Ende immer Geld! Falls du dabei Unterstützung suchst, schaue dir einmal die Trader-Ausbildung an. Jetzt aber zurück zur Rheinmetall-Aktie und der Frage: Sollte ich verbilligen?

Ich würde (noch) nicht kaufen!

Beginnen wir mit den guten Nachrichten. Trotz der aktuellen Schwierigkeiten könnte man der Rheinmetall-Aktie mittelfristig und langfristig noch eine bullische Basis unterstellen. In diesem Zusammenhang wäre die Entwicklung seit April lediglich als Flaggenformation nach der Rally zum Jahreswechsel einzuordnen. Trifft dies zu, dürfte sich der Kurs um 225 EUR stabilisieren und von hier aus zunächst einen Anlauf zum oberen Flaggenrand starten. Bei einem Ausbruch aus der Flagge nach oben lassen sich rechnerische Kursziele bei ca. 295 EUR und sogar bei 315 EUR ausmachen.

Die Probleme bei diesem Szenario liegen aber auf der Hand. Kurzfristig befindet sich die Aktie in Schieflage. Sollte es im angesprochenen Unterstützungsbereich um 225 EUR nicht zu einer Stabilisierung kommen, könnte der Kurs sogar schnell weiter in Richtung 200 EUR und sogar wieder 187,50 EUR abrutschen. Die Aktie würde damit deutlich auf die Rally vom Oktober 2022 bis in den April dieses Jahres hinein reagieren.

Fazit: Trotz der mittelfristig bullischen Optionen wäre ich in der Rheinmetall-Aktie kurzfristig vorsichtig. Selbst nach einer kleinen Erholung besteht die Gefahr, dass diese ihr Korrekturtief noch nicht gesehen hat. Trotz der aktuellen Schwierigkeiten würde ich die Aktie langfristig aber nicht abschreiben. Mit dem aktuellen Ausverkauf steuert der Kurs auf einen interessanten Unterstützungsbereich um 225 EUR zu. Hier könnte es sich lohnen, nach einer kleinen Bodenbildung Ausschau zu halten.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)