AKTIE IM FOKUS: Gerresheimer vorbörslich unter Druck - Quartal enttäuscht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Gerresheimer leiden am Donnerstag vorbörslich unter enttäuschenden Quartalszahlen. Im Tradegate-Handel ging es im Vergleich zum Xetra-Schluss um 3,6 Prozent auf 96,83 Euro bergab. Das Plus von 4 Prozent am Vortag wird damit fast wieder egalisiert.

Die Aktie gehört 2023 zu den MDax -Favoriten, musste aber zuletzt schon Federn lassen nach ihrem Rekordhoch von Anfang September. Zuletzt war sie mit 94,40 Euro auf einem Tief seit April angekommen. Dieses wurde vorbörslich aber noch nicht angetastet.

Beim Verpackungshersteller haben sich die Geschäfte im dritten Quartal stärker abgeschwächt als erwartet. Ein Händler sprach von einem enttäuschenden Bericht, auch wegen eines nur bestätigten Ausblicks. Analyst David Adlington von JPMorgan hatte unlängst noch in einer Vorschau auf das dritte Quartal betont, eine Anhebung der operativen Gewinnprognose (Ebitda) für das Geschäftsjahr "scheine immer noch möglich"./tih/jha/