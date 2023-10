AKTIE IM FOKUS: Redcare ziehen vorbörslich deutlich an - Erneutes Rekordquartal

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Redcare Pharmacy haben am Donnerstag vorbörslich viel Rückenwind. Im Tradegate-Handel verbuchten sie nach Eckdaten zum dritten Quartal ein Plus von fünf Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs. Vorgelegt wurden die Zahlen am Morgen. Jefferies-Analyst Alexander Thiel sprach "von einem weiteren Rekordquartal" mit einem Umsatzanstieg um 67 Prozent.

Der gute Lauf der Aktie in diesem Jahr erhält damit wohl einen neuen Anstoß. Auch wenn die Aktien zuletzt um 20 Euro von ihrem Hoch seit Ende 2021 zurückgekommen waren, sind sie mit einem Kursplus von 125 Prozent in diesem Jahr noch immer Klassenbester im MDax.

Am Donnerstag dürften neue Kursgewinne hinzukommen. Der Jefferies-Experte Thiel erwartet, dass die Jahresziele der Shop-Apotheke-Mutter demnächst erneut höher gesteckt werden infolge starker neun Monate. Im Zwischenbericht habe es dazu noch keine Aussagen gegeben./tih/jha/