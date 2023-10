ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Redcare Pharmacy auf 'Buy' - Ziel 160 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach dem Zwischenbericht zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Die Online-Apotheke habe wieder mal stärker als erwartet abgeliefert und ein weiteres Rekordquartal hinter sich, lobte Analyst Alexander Thiel in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Die Aktie ist sein "Top Pick" unter den Papieren mittelgroßer Unternehmen./edh/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2023 / 01:13 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2023 / 01:13 / ET

