EQS-News: Advanced Blockchain's Portfoliounternehmen verkündet wichtigen Durchbruch Bei cross-chain Interoperabilität von Kryptowährungen

Advanced Blockchain's Portfoliounternehmen verkündet wichtigen Durchbruch Bei cross-chain Interoperabilität von Kryptowährungen



05.10.2023 / 10:41 CET/CEST

Advanced Blockchain's Portfoliounternehmen verkündet wichtigen Durchbruch

bei cross-chain Interoperabilität von Kryptowährungen Composable Finance stellt seine jüngste Innovation vor, eine Bridge, die zum ersten Mal die Ökosysteme von Ethereum, Polkadot und Cosmos verbindet

Innovation verspricht massive Vorteile für die Endnutzer

Composable gründet eine Stiftung in der Schweiz, um die Entwicklung des Protokolls weiter voranzutreiben 05. Oktober 2023 - Die Advanced Blockchain AG (Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6), ein führender Inkubator, Architekt und Investor für die Blockchain-Industrie, gibt heute bekannt, dass ihr Portfolio-Unternehmen Composable Finance zum ersten Mal erfolgreich eine innovative Bridge zwischen Ethereum und dem Inter-Blockchain Communication Protocol (IBC) eingeführt hat, was erstmals den Transfer und die direkte Verwendung von Token in nativen Kryptowährungen auf anderen Ketten ermöglicht. Ethereum ist nach Bitcoin die zweitgrößte Kryptowährung der Welt, gemessen an der Marktkapitalisierung. Das Ethereum IBC Testnet ist offiziell in Betrieb und kann über folgende Adresse aufgerufen werden: https://app.trustless.zone/ethereum/ Simon Telian, CEO von Advanced Blockchain, kommentiert: “ Wir freuen uns sehr darüber. Das ist nichts weniger als ein großer Durchbruch. Noch vor wenigen Jahren, als wir mit Composable die Vision hatten, Interoperabilität zu lösen, hätten wir nicht gedacht, wo wir heute stehen würden. Die Lösung der Interoperabilität ist in jedem Fall von großer Bedeutung, aber eine bridge zu bauen, die nun das größte Smart-Contract-gesteuerte Netzwerk Ethereum mit einer Marktkapitalisierung von 200 Mrd. USD und zur zeit einem täglichen Handelsvolumen von 5 Mrd. USD verbindet, ist ein absoluter game changer. Sie ermöglicht es den Nutzern, ETH nahtlos auf Polkadot und Cosmos zu übertragen und zu verwenden, und wird voraussichtlich das Transaktionsvolumen massiv steigern. Die starke Nutzung, die wir für dieses Produkt erwarten, sollte seine Bedeutung bald bestätigen und wird Transaktionsgebühren für das Composable-Protokoll im monatlich bis zu siebenstelligen Bereich generieren.” Diese Errungenschaft wurde gestern auf der Cosmoverse 2023-Konferenz in Istanbul vorgestellt. Sie bringt allen Beteiligten, einschließlich Institutionen, Investoren, Entwicklern, Endnutzern und bestehenden Protokollen innerhalb von Ethereum, Polkadot und Cosmos zahlreiche Vorteile. Investoren werden zum Beispiel von einer Erweiterung der Anlageportfolios mit reduzierten Risiken zwischen den Ökosystemen profitieren. Endnutzer werden in der Lage sein, Transaktionen sicher mit den vertrauensminimierten, nicht-verwahrenden Vorteilen des IBC-Protokolls zu initiieren. Darüber hinaus werden Ethereum-Nutzer die Möglichkeit haben, auf Polkadot und Cosmos basierende Anwendungen zu erkunden und umgekehrt. Alle Parteien werden von einem Liquiditätsschub, der Zusammenarbeit durch offene Governance Proposals und somit von neuen Möglichkeiten für Nutzer in einem liquideren, vernetzten und vielfältigeren Markt profitieren. Darüber hinaus hat das Team die formelle Gründung von Composable als Stiftung in der Schweiz bekannt gegeben. Die neu geschaffene Struktur soll ein gut reguliertes Betriebsumfeld bieten, das allen Unterstützern und Stakeholdern von Composable Vorteile bringen soll. Zu den Stiftungsratsmitgliedern gehören prominente Persönlichkeiten aus der

Blockchain-Branche, darunter, um nur wenige zu nennen, Florian Reike und Charles Read (Founding Partner bei Rarestone Capital). Kontakt:

IR@advancedblockchain.com Über Advanced Blockchain AG: Die Advanced Blockchain AG (Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) ist ein Venture Builder und Investor in der Blockchain-Industrie mit einem umfangreichen Netzwerk aus Analysten, Entwicklern, Programmierern, Wirtschaftswissenschaftlern und Mathematikern. Die Advanced Blockchain AG widmet sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 und der Innovation in verschiedenen Ökosystemen und Märkten der Branche. Für weitere Informationen über die Advanced Blockchain AG, ihre verschiedenen Projekte und Investitionen besuchen Sie bitte https://www.advancedblockchain.com/.

