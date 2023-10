EQS-News: Klöckner & Co liefert CO₂-reduzierten Stahl an Acciaitubi und ermöglicht Produktion von grünen Rohren

EQS-News: Klöckner & Co SE / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

Erste Bestellung hat ein Volumen von 500 Tonnen CO 2 -reduziertem Stahl

-reduziertem Stahl Acciaitubi wird als einer der ersten Hersteller in Europa Stahlrohre aus CO 2 -reduziertem Stahl produzieren

-reduziertem Stahl produzieren Die Lieferung übernimmt die deutsche Klöckner & Co-Tochtergesellschaft Becker Stahl-Service GmbH

Duisburg, 5. Oktober 2023 – Klöckner & Co hat einen Vertrag über die Lieferung von 500 Tonnen CO 2 -reduziertem Stahl an den italienischen Stahlrohrhersteller Acciaitubi unterzeichnet. Eine erste Teillieferung durch die deutsche Klöckner & Co-Tochter Becker Stahl-Service GmbH ist bereits erfolgt. Acciaitubi zählt damit zu den ersten Herstellern in Europa, die Stahlrohre aus CO 2 -reduziertem Stahl produzieren.

Diese Rohre werden speziell für Uxello und ZNB Maastricht hergestellt und sollen als Bestandteile von Sprinkleranlagen in Gewerbeimmobilien in ganz Europa zum Einsatz kommen. Das Gesamtvolumen der Lieferkette für grüne Stahlrohre wird zunächst auf bis zu 3.000 Tonnen pro Jahr geschätzt.

Guido Kerkhoff, Vorsitzender des Vorstands der Klöckner & Co SE: „Unser Anspruch ist es, unsere Kunden zunehmend mit CO 2 -reduziertem Stahl zu beliefern und so einen aktiven Beitrag zur Nachhaltigkeitstransformation unserer Branche zu leisten. Wir unterstützen sie darin, ihre Dekarbonisierungsziele zu erreichen und nachhaltigere Erzeugnisse für ihre Kunden zu produzieren.“

Dr. Marco Berera, CEO von Acciaitubi: „Wir möchten unseren Kunden als einer der ersten Hersteller in Europa hochwertige Stahlrohre aus CO 2 -reduziertem Stahl anbieten können. Die Umsetzung anspruchsvoller Nachhaltigkeitsziele ist für Acciaitubi ein zentrales Anliegen. Klöckner & Co kann uns zuverlässig mit den erforderlichen Mengen an grünem Stahl beliefern und ist daher ein wichtiger Partner für uns.“

Unter der Marke Nexigen® bietet Klöckner & Co transparente, CO 2 -reduzierte Lösungen in den Bereichen Werkstoffe, Anarbeitung, Logistik und Data Services an. Das Unternehmen stellt eine lückenlose Transparenz bezüglich des Product Carbon Footprint (PCF) von der Rohstoffgewinnung über die Produktion bis hin zur Logistik sicher (Cradle to Gate) und unterstützt seine Kunden so bei der zuverlässigen Beschaffung von CO 2 -reduzierten Stahl- und Metallerzeugnissen. Mit dem Nexigen® PCF Algorithm, dessen Berechnungsmethode durch den TÜV SÜD zertifiziert wurde, können Kunden für nahezu alle der rund 200.000 Klöckner & Co-Produkte den individualisierten Product Carbon Footprint abrufen. Die Technologie-Lösung Nexigen® Data Services hilft ihnen dabei, ihre Produktemissionen smart und digital zu managen. Sie gibt nicht nur Aufschluss über die CO 2 -Emissionshistorie der bereits bezogenen Produkte, sondern schlägt auch grünere Alternativen vor und zeigt das jeweilige CO 2 -Reduktionspotenzial auf.

Über Klöckner & Co:

Klöckner & Co ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Center-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 160 Standorten in 13 Ländern bedient Klöckner & Co über 90.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 7.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 9,4 Mrd. Euro. Mit dem Ausbau seines Portfolios an CO 2 -reduzierten Werkstoffen, Service- und Logistikleistungen unter der neuen Dachmarke Nexigen® unterstreicht das Unternehmen seine Rolle als Pionier einer nachhaltigen Stahlindustrie. Gleichzeitig hat sich Klöckner & Co als Vorreiter der digitalen Transformation in der Stahlindustrie zum Ziel gesetzt, seine Liefer- und Servicekette zu digitalisieren und weitgehend zu automatisieren. So möchte das Unternehmen zum führenden One-Stop-Shop für Stahl, andere Werkstoffe, Ausrüstung und Anarbeitungsdienstleistungen in Europa und Amerika werden.

Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX®-Index der Deutschen Börse gelistet.

Über die Becker-Stahl Service GmbH:

Die Becker Stahl-Service GmbH ist als Tochtergesellschaft von Klöckner & Co eines der größten Service-Center im Flachstahlbereich in Europa und liefert seinen Kunden Breitband, Spaltband, rechtwinklige Tafeln, Zuschnitte und Trapezplatinen in bester Qualität. Das Unternehmen gestaltet den Weg zu einer nachhaltigen Stahlindustrie aktiv mit. Mit einem breiten Produkt- und Serviceangebot und dem Einsatz modernster Digital- und Automatisierungssysteme hat sich Becker den Ruf eines zuverlässigen Partners in der Metallbranche erworben. Das Unternehmen beschäftigt rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von rund 1,2 Mrd. Euro.

www.becker-metals.com

Über Acciaitubi:

Acciaitubi wurde 1961 gegründet und ist einer der größten italienischen Hersteller von geschweißten Rohren. Als Inbegriff der Werte hinter „Made in Italy“ wird das Unternehmen in dritter und vierter Generation von derselben Familie geführt, die bereits in den 1920er-Jahren einen metallurgischen Betrieb in Lecco gegründet hatte. Im 50.000 m² großen Acciaitubi-Werk in Terno d’Isola (Provinz Bergamo) werden in einem Verfahren mit hochmodernen Profilier- und Schweißanlagen jährlich mehr als 70.000 Tonnen Rohre hergestellt. Anschließend werden die Rohre in verschiedenen Verfahren wie Feuerverzinkung, Lackierung, Gewindeschneiden, Nuten oder Präzisionszuschnitt nach Maßgabe der Kunden fertig bearbeitet. Dabei besticht das Unternehmen mit einer beachtlich breiten Produktpalette für unterschiedliche Anwendungstypen.

Die Qualität wird entlang des gesamten Produktionszyklus durch Qualitätskontrollen, zerstörende und zerstörungsfreie Prüfungen sowie chemische Analysen sichergestellt, jeweils unterlegt durch zahlreiche Zertifizierungen. Auch der Service wird großgeschrieben: Angefangen bei den umfangreichen Lagersortimenten über die Just-in-Time-Belieferung von Kunden bis hin zum individuellen Bestellmanagement. All das hat dem Unternehmen über die Jahre ein stetiges Wachstum ermöglicht. Heute zählt Acciaitubi 500 Unternehmen zu seinen Kunden, von denen mehr als 80 % im Ausland ansässig sind.

Mit Blick auf Nachhaltigkeit und kontinuierliche Verbesserung engagiert sich Acciaitubi dafür, die Umweltauswirkungen seiner unternehmerischen Aktivitäten einzugrenzen. Diese Einstellung spiegelt sich auch in der unablässigen Suche nach neuen Lösungen wider, die auf zunehmend umweltverträgliche Rohstoffe setzen. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem stets aktuellen Thema der Reduzierung der CO 2 -Emissionen. Daher hat Acciaitubi mit der Produktion von Rohren aus regenerativ hergestellten Rohstoffen begonnen und arbeitet mit Zertifizierungsstellen intensiv an einem zertifizierten Carbon Footprint und Endprodukten mit niedrigen CO 2 -Emissionen.

www.acciaitubi.com