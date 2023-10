Wertpapierhandel ermüdet von Verkäufen

Neues Zyklushoch, neues Zyklustief

Gestriger Handel: Zurück auf Anfang

Gestern rutschte der deutsche Aktienindex DAX kurzzeitig unter die Marke von 15.000 Punkten. Seit März hatte er nicht mehr so tief notiert. Grund für den Rücksetzer: zuvorderst Zinsängste. Immerhin lugte, gleichfalls zu Beginn des gestrigen Handelstages, die Rendite deutscher Bundesanleihen mit zehn Jahren Restlaufzeit über die Marke von 3% – zum ersten Mal wieder seit mehr als zwölf Jahren. Der Staatsanleihemarkt zeigte zuletzt rund um den Globus Anzeichen eines Ausverkaufs. Wesentlich vorangetrieben wurde diese Entwicklung in den Vereinigten Staaten. Ausgangspunkt der anhaltenden Kursverluste: eine robuste Verfassung der US-Wirtschaft, gekoppelt mit aggressiven Tönen führender Vertreter der US-Notenbank. Speziell im Euroraum schien sich der Rentenmarkt dabei ein gutes Stück von den konkreten fundamentalen Fakten zu entkoppeln. So hätten die jüngst gemeldeten Makrodaten dessen Kursniveau eigentlich stützen sollen, sprachen diese doch für eine wieder verhaltenere Teuerung und für eine zunehmend schwierigere konjunkturelle Lage. Die Finanzmarktakteure ließen sich hiervon indes nicht beeindrucken – bis gestern. Allem Anschein nach bedarf es doch nicht zunächst einer breiten, ausgeprägten Stressreaktion im Wertpapierhandel, welche die Anleger in den „Sicheren Hafen“ der Staatsanleihen treibt.Die niedrigen Kursniveaus der Aktien und die hohen Kursniveaus der Renten hielten sich gestern über den Handelstag nicht. Im Gegenteil: Der deutsche Handel endete im Plus, sowohl beim DAX als auch beim REX. Zur Mittagszeit traf die Meldung ein, dass laut ADP der Privatsektor in den Vereinigten Staaten per September ein Stellenplus von lediglich 89 Tsd. erreicht habe. Erstmals seit Januar 2021 lag dieser Wert wieder unterhalb der Marke von 100 Tsd. Offensichtlich weicht doch zumindest ein wenig Dampf aus dem Kessel der US-Volkswirtschaft. Zur Beantwortung der Frage, wieviel Dampf derzeit entweicht, wird der heutige Tag wohl nur wenige neue Erkenntnisse beisteuern. Auf dem Kalenderblatt stehen an potenziell den Finanzmarkt bewegenden Daten mit Außenhandelszahlen lediglich Vertreter der zweiten Reihe. Insofern werden sich die Händlerinnen und Händler am Wertpapiermarkt bis morgen gedulden müssen. Dann gibt es einmal mehr den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht. Wir erwarten für die zentrale Zeitreihe der „nonfarm payrolls“, gemessen am Konsens aller befragten Experten, eine gewisse Enttäuschung. Dies spräche für einen versöhnlichen Ausklang der Handelswoche, sowohl am Renten- als auch am Aktienmarkt.