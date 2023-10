ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Gerresheimer-Ziel auf 139,60 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gerresheimer von 148,50 auf 139,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Management des Spezialverpackungsherstellers habe die Erwartungen für das dritte Quartal gedämpft und zögere, den Ausblick auf das vierte Quartal zu konkretisieren, schrieb Analyst David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2022/23 und 2023/24 nach unten./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2023 / 20:32 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2023 / 00:15 / BST

