APPLE - Erstes Kaufsignal

Apple Inc. - WKN: 865985 - ISIN: US0378331005 - Kurs: 174,910 $ (Nasdaq)

Die Apple-Aktie markierte am 19. Juli 2023 ihr aktuelles Allzeithoch bei 198,23 USD. Seit diesem Hoch befindet sich die Aktie in einer Korrekturbewegung. Diese Bewegung ist ein Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend ab dem alten Allzeithoch aus dem Januar 2022.

Am 28. September 2023 fiel der Wert auf ein Tief bei 167,62 USD ab und näherte sich damit dem eigentlichen Zielbereich für die Abwärtsbewegung bei 165,82-164,80 USD stark an.

In den letzten Tagen gab es einen Stabilisierungsversuch. Dabei zog die Aktie zunächst zweimal in den Bereich um 174,30-174,40 USD an. Gestern brach die Aktie über diesen Bereich aus.

Erstes Kaufsignal

Mit dem Ausbruch über die Zone zwischen 174,30 und 174,40 USD kam es gestern zu einem ersten Kaufsignal. Dieses Signal könnte zu einem Anstieg an das noch offene Abwärtsgap vom 07. September zwischen 180,30 USD und 181,47 USD bzw. an den knapp darüber liegenden Abwärtstrend seit dem Allzeithoch führen. Ein Ausbruch über diesen Abwärtstrend könnte eine weitere Rally einleiten. Im Idealfall wäre mit einem Anstieg gen 234 USD zu rechnen.

Sollte die Aktie allerdings unter den Unterstützungsbereich um 171,96 USD abfallen, dann könnte der Wert doch noch in Richtung 165,82-164,80 USD abfallen.

Fazit: Das Chartbild der Apple-Aktie macht mittelfristig einen klar bullischen Eindruck. Mit dem gestrigen Ausbruch kommt es zu einem ersten Versuch, das mittelfristige Potenzial zu nutzen.

Apple-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)