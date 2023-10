COMMERZBANK - Investoren warten auf Ausbruch

Commerzbank AG - WKN: CBK100 - ISIN: DE000CBK1001 - Kurs: 10,415 € (XETRA)

Wie lange kann eine Range in Aktien andauern? Sehr lange, wie die letzten Monate in der Commerzbank-Aktie zeigen. Nach dem Crash im März bewegte sich der Aktienkurs im Schwerpunkt zwischen ca. 11 EUR auf der Oberseite und 9,25 EUR auf der Unterseite seitwärts. Dabei gab es natürlich die üblichen Fehlausbrüche, sowohl nach oben als auch nach unten. Zuletzt versuchten sich die Bären an einem Abwärtstrend, als die Kurse Anfang September kurzzeitig auf ein neues Tief fielen. Durchsetzen konnten sich dieser aber nicht.

Neuer Monat, neues Glück!

Der Monat Oktober startete in der Commerzbank-Aktie vielversprechend. Mit dem bisherigen Hoch bei 10,97 EUR kam es fast sogar zu einem bullischen Ausbruchsversuch aus der aktuellen Range. Ganz gelungen ist dies jedoch noch nicht. Die Aktie hat jetzt jedoch die Chance auf einen zweiten Versuch. Mitte der Woche ist der Kurs um 10 EUR nach oben abgeprallt. Dieser Preisbereich stellt den Schwerpunkt der laufenden Range dar.

Trotz der kurzfristig bullischen Möglichkeiten sollte man mit Blick auf einen Ausbruch aus der aktuellen Range nach oben vorsichtig sein. Die Bullen könnten einen solchen Ausbruchsversuch zwar starten, letztlich aber muss es zu nachhaltigen Kursen oberhalb von 11,00-11,50 EUR kommen. Ein Ausbruch über diese Widerstandszone wäre der erste Schritt. Anschließend sollte der Support durch einen Pullback getestet werden, um dann auf ein neues Hoch durchzustarten. Mit diesem dritten Schritt könnte die Aktie dann tatsächlich in einem Aufwärtstrend unterwegs sein. Bis dahin ist im Zweifel aber die Range dominant.

Fazit: In der Commerzbank-Aktie läuft innerhalb der aktuellen Range ein neuer Versuch zum oberen Widerstandsbereich. Ob das kurzfristige Kaufinteresse ausreicht, um nachhaltig Kurse oberhalb von 11,00/50 EUR zu etablieren, bleibt abzuwarten. Sollte der Kurs direkt und nachhaltig unter ca. 9,75 EUR zurückfallen, könnte der aktuelle Versuch zum oberen Rangerand bereits wieder beendet sein.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)