RIVIAN - Geldspritze wie bei NIO! Aktie rauscht in den Keller!

Das aktuelle Börsenumfeld mit stark steigenden Zinsen ist Gift für chronisch defizitäre Unternehmen. Auch darin dürfte der Grund liegen, warum die Big Techs mit ihren Cashbergen in der Hinterhand den Markt seit Monaten outperformen. Während Tesla inzwischen hochprofitabel arbeitet und Ende 2022 über Nettocash von knapp 20 Mrd. USD verfügte, können kleinere Mitbewerber wie Nio oder Rivian davon nur träumen. Ihre Cashreserven schrumpfen rapide.

Nio hat erst vor Kurzem den Kapitalmarkt angezapft und sich frisches Kapital durch die Ausgabe von Wandelanleihen verschafft. Nun zieht Rivian nach. 1,5 Mrd. USD will Rivian ebenfalls durch eine Wandelanleihe einsammeln. Diese ist mit 3,625 % verzinst und hat eine Laufzeit bis zum Jahr 2030. Rivian erwartet frische Mittel über 1,49 Mrd. USD. Werden gewisse Kaufrechte ausgeübt, könnte die Summe auch bis auf 1,71 Mrd. USD steigen. Am Markt kam die Maßnahme gar nicht gut an. Die Aktie korrigierte scharf um 22,9 %, der größte prozentuale Rückgang überhaupt seit dem Börsengang.

Vorläufige Prognose für das dritte Quartal

Rivian legte auch eine vorläufige Umsatzschätzung für das abgelaufene dritte Quartal vor. Demnach sollen sich die Erlöse auf eine Spanne zwischen 1,29 und 1,33 Mrd. USD belaufen. Analysten hatten mit 1,31 Mrd. USD gerechnet. Ende September verfügte Rivian über liquide Mittel von 9,1 Mrd. USD. Analysten rechnen damit, dass der Free Cashflow 2023 mit -6,4 Mrd. USD tiefrot ausfallen wird. Ein Break-Even beim Cashflow ist nicht in Sicht.

Fazit: Auch nach dem Kursrutsch kommt Rivian auf eine Marktkapitalisierung von 17,3 Mrd. USD. Das muss als sportlich angesehen werden. Weder fundamental noch charttechnisch kann ich der Aktie im aktuellen Umfeld etwas abgewinnen. Supports im Chart sind noch ein Stück weit entfernt.

