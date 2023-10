ANALYSE-FLASH: Barclays startet Sartorius mit 'Equal Weight' - Ziel 320 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat Sartorius mit "Equal Weight" und einem Kursziel von 320 Euro in die Bewertung aufgenommen. Es gebe wenig Anzeichen dafür, dass der Gegenwind im Segment Biowissenschaften bald nachlassen wird, schrieb Analyst Charles Pitman in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Der Abbau von Lagerbeständen bei den Kunden, die mangelnde Transparenz, die unzureichende Finanzierung und die Konkurrenz aus China belasteten die Markterwartungen und damit die Bewertungen. Die Aktien des Pharma- und Laborausrüsters Sartorius aber könnten sich erholen, wenn sich im dritten Quartal das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz wieder gebessert haben sollte./la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2023 / 17:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2023 / 04:10 / GMT

