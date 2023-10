Bundesweite IT-Störung bei Hermes - Keine Paketaufgabe möglich

HAMBURG (dpa-AFX) - Kunden des Paketdienstleisters Hermes konnten am Montag nach Unternehmensangaben wegen einer IT-Störung keine Pakete in Paketshops des Anbieters abgeben. Das Unternehmen arbeite an einer Lösung des Problems, teilte Hermes auf seiner Website mit. Wann die Störung behoben sei könnte, war am Montagabend noch unklar. Zuvor hatte unter anderem Heise darüber berichtet. Hermes war am Abend zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Hermes zählt hinter dem Marktführer DHL zu den wichtigsten deutschen Paketdienstleistern, die in Zeiten des boomenden Online-Handels ein starkes Wachstum verzeichnen. Die Hamburger Firma gehört zum Handelskonzern Otto./juc/DP/ngu