ELI LILLY - Geht die Wahnsinnsrally in eine neue Phase?

Eli Lilly and Company - WKN: 858560 - ISIN: US5324571083 - Kurs: 565,220 $ (NYSE)

Die Aktie des amerikanischen Pharmariesen Eli Lilly hat in den letzten Wochen und Monaten eine mehr als beeindruckende Rally hingelegt. Am 08. März 2023 notierte die Aktie im Tief bei 309,32 USD. Danach verdoppelte sich der Aktienkurs fast. Am 15. September kam es zum aktuellen Allzeithoch bei 601,84 USD.

Danach musste der Wert einige Gewinnmitnahmen hinnehmen. Er fiel auf 516,57 USD zurück. Damit näherte er sich zwar dem Aufwärtsgap vom 08. August zwischen 455,00 USD und 502,71 USD an, drehte aber etwas darüber wieder nach oben. Seit drei Tagen legt der Aktienkurs wieder deutlich zu.

Rally kann weitergehen

Der Impuls der letzten Tage ist überzeugend. Die Rally der letzten Wochen und Monate kann fortgesetzt werden. Kurzfristig sind Gewinne an das Allzeithoch und später sogar in Richtung 645-650 USD möglich.

Sollte der Wert aber unter 516,57 USD abfallen, dann wäre das Schließen des Gaps vom 08. August möglich.

Fazit: Die Konsolidierung seit Mitte September ist vermutlich vorbei. Die nächsten Tage und Wochen könnten trotz des einen oder anderen Rücksetzers wieder positiv für die Aktie von Eli Lilly verlaufen.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)