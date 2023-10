Eskalation in Israel - DAX unter Druck | Ölpreis | Gold | Börse Stuttgart

Direkt zum Video auf YouTube

📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett: ► Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/



► Darum geht's im Video: Rote Vorzeichen zum Wochenstart: Die Situation in Nahost verschärft sich und der DAX gibt am Montag weiter ab. Nach einem schwachen September geht es für die Aktienkurse also einmal mehr gen Süden. Positiv dürften hingegen die Q3-Ergebnisse in Europa ausfallen, die in wenigen Tagen nach und nach veröffentlicht werden. Allerdings, so Derivate-Experte Volker Meinel, wohl ein letztes "Hurra" - danach werden Zinserhöhungen und die Rezession ihre Spuren hinterlassen. Welche "sicheren Häfen" nun gefragt sind und welche Markterwartung die Derivate-Anleger haben, verrät der Finanzmarkt-Experte im Interview.



Timestamps:

00:00 ► Begrüßung

00:38 ► Rote Vorzeichen - DAX zum Wochenstart unter Druck

01:24 ► Dollar und Gold: Run in Sicherheit?

02:10 ► Ein letztes "Hurra"? Was erwarten die Analysten der BNP zum Q3?

03:20 ► US Treasurys – mehrjährige Hochstände

04:18 ► Inflationserwartungen - lässt die Teuerung bald nach?

05:15 ► Zinssenkungen in Sicht?

05:44 ► Most actives BNP Paribas



► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/



► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:

📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart

🐥 Twitter: https://twitter.com/boersestuttgart

📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart

🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/