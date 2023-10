Folgt nun der Aktien-Crash? Und der Ölschock? Außerdem: Apple, Amazon, Microsoft - Charttechnik mit Harald Weygand

Trader Harald Weygand spricht vom „geopolitschen Superschock" und fragt: „Kommt jetzt der Crash am Aktienmarkt und der Superschock im Ölmarkt?"

Trader Harald Weygand spricht vom „geopolitischen Superschock“ und fragt: „Kommt jetzt der Crash am Aktienmarkt und der Superschock im Ölmarkt?“ In der Sendung Rendezvous mit Harry durchleuchtet Harry heute DAX, Euro Stoxx & Co. Außerdem die Aktien von Apple, Alphabet, Amazon und Microsoft. Dazu auf Wunsch der Teilnehmer: Meyer Burger, Süss Microtec und Silber. Rendezvous mit Harry, heute um 19 Uhr auf YouTube.

