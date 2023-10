BIRKENSTOCK - Morgen ist es so weit: IPO!

LVMH S.A. - WKN: 853292 - ISIN: FR0000121014 - Kurs: 719,700 € (XETRA)

Wenn mir vor Jahren jemand gesagt hätte, dass Birkenstock an die Börse gehen werde und zudem einmal um die 10 Mrd. USD wert sein würde, ich hätte ihn wohl ausgelacht. Aber klar, ich bin nicht der Maßstab. Mein zu Corona erfolgter Wechsel nach langjähriger Birkenstock-Treue bei Hausschuhen hin zu Crocs hätte nicht schlechter getimt sein können. Inzwischen ist Birkenstock Kult.

Morgen ist es endgültig so weit. Birkenstock, bekannt für Schuhe mit einem Fußbett aus Kork, dass sich nach einem ersten Einlaufen der individuellen Fußform perfekt anpasst, wagt den Gang an die Wall Street. Nach aktuellen Informationen bietet das Unternehmen 32,3 Mio. Aktien in einer Spanne zwischen 44 und 49 USD je Aktie an. Der Ausgabepreis soll heute Abend festgelegt werden. 10,8 Mio. der Aktien stammen aus einer Kapitalerhöhung. Damit würde die Gesamtzahl der Aktien auf über 200 Mio. steigen. Am oberen Ende der Preisspanne wäre Birkenstock also tatsächlich knapp die eingangs erwähnten 10 Mrd. USD wert.

Zahlen, Zahlen, Zahlen

2022 erzielten die Rheinländer (Stammsitz: Linz am Rhein) einen Umsatz von 1,24 Mrd. EUR, das bereinigte EBITDA betrug 435 Mio. EUR. Für 2023 sollen Umsatz und EBITDA weiter zulegen. Im ersten Halbjahr 2023 lagen die Erlöse bei 646 Mio. EUR und das bereinigte EBITDA kam auf 224 Mio. EUR. Der Nettogewinn allerdings fiel mit 40 Mio. EUR eher überschaubar aus. Auf Basis der 2022er-Kennzahlen käme Birkenstock also bei einer Bewertung von 10 Mrd. USD auf ein KUV von 8. Die Relation Marktkapitalisierung zu EBITDA beträgt gar 22. Damit ist Birkenstock eher wie ein Luxuskonzern, denn ein klassischer Schuhproduzent, bewertet.

2021 übernahm die Private-Equity-Gesellschaft L Catterton Birkenstock. Damals lag die Bewertung nur bei 4,9 Mrd. USD. L Catterton gehören rund 65 % der Aktien, 20 % hält Bernard Arnault, der Gründer von LVMH, über seine Holdinggesellschaft Agache. Die restlichen Anteile liegen in den Händen der Gründer.

Morgen vormerken!

Ob die 10 Mrd. USD Bewertung bereits das Ende der Fahnenstange darstellen werden, werden wir morgen erfahren. Dann wird Birkenstock unter dem Börsenkürzel BIRK an der Wall Street gelistet. Allerdings schauen deutsche Anleger, wie so oft bei US-Börsengängen, erst einmal in die Röhre. Erst nach dem Listing kann die Aktie auch hierzulande gekauft werden.

Fazit: Die Bewertung der Birkenstock-Aktie ist hoch. Beispiele in der jüngsten Vergangenheit haben aber gezeigt, dass es dennoch am ersten Handelstag zu Kursgewinnen kommen kann. stock3 wird über die weitere Entwicklung berichten.

