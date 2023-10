Luxusboom flaut ab: LVMH wächst langsamer

PARIS (dpa-AFX) - Beim französischen Luxusgüter-Konzern LVMH hat sich das Wachstum nach dem Rekordjahr 2022 in den vergangenen Monaten stärker abgeschwächt als von Experten erwartet. Aus eigener Kraft legte der Umsatz im dritten Quartal um neun Prozent zu, teilte das Unternehmen am Dienstagabend in Paris mit. Das Wachstum blieb damit hinter den Schätzungen der Analysten zurück. Vor allem die Nachfrage nach Mode und Lederwaren enttäuschte. Die im Eurozonen-Index EuroStoxx 50 gelistete LVMH-Aktie gab nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um rund zwei Prozent nach.

LVMH macht hauptsächlich Geschäfte mit Mode- und Lederprodukten, hat aber auch Weine und Spirituosen mit Marken wie Moet oder Dom Pérignon, Parfüms und Kosmetik sowie Uhren und Schmuck im Portfolio. In der mit Abstand größten Sparte Mode und Lederwaren mit Marken wie Dior und Louis Vuitton legte der Erlös im dritten Quartal um neun Prozent zu, die Schätzungen der Analysten beliefen sich auf 11,2 Prozent./lew/he