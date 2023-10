TUI – Aktie findet einfach keinen Boden!

TUI AG - WKN: TUAG50 - ISIN: DE000TUAG505 - Kurs: 4,743 € (XETRA)

Ein Bild sagt bekanntlich mehr als tausend Worte und so weiß der Trader bzw. Anleger nach einem Blick auf den langfristigen Chart der TUI-Aktie schnell, woran er ist. Erst gestern markierte die Aktie mit 4,72 EUR ein neues Allzeittief, wobei der Kurs allein hier 6,45 % nachgab. Damit setzt sich die Abwärtsbewegung vom August und September direkt weiter fort. Die sich immer weiter zuspitzende weltpolitische Lage könnte in Kombination mit der sich eintrübenden Weltwirtschaft der bärische Kurstreiber der letzten Monate gewesen sein. Das Geld fürs Reisen sitzt wahrscheinlich nicht mehr so locker, wie unmittelbar nach der Corona-Krise, die das Unternehmen selbst ebenfalls ordentlich gebeutelt hat. Kein Wunder, dass der Aktienkurs seit einer gefühlten Ewigkeit quasi nur eine Richtung kennt, die nach unten.

Wo endet der freie Fall?

Mit Blick auf die kommenden Wochen und Monate zeichnet sich weiterhin ein schwieriges Umfeld für die TUI-Aktie ab. Den Verkäufern stellen sich keine nennenswerten Unterstützungen mehr entgegen. Ein wenig Orientierung könnten die runden Marken bilden. Letztlich ist jedoch abzuwarten, wo es in der Aktie genug Kaufinteresse gibt, um einen Boden auszubilden. Erst mit einem solchen dürfte die Stimmung wieder umschlagen.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist eine solche Entwicklung nicht zu sehen. Der Kurs müsste nachhaltig über 5,30 EUR ansteigen, um wieder etwas optimistischer nach vorne zu schauen. Im Anschluss müsste der Widerstandsbereich bei 5,55-5,79 EUR ins Visier genommen und überwunden werden, um den Stand der Bullen weiter zu festigen. Eine Entwicklung, die zwar nicht unmöglich, zum jetzigen Zeitpunkt aber nur wenig wahrscheinlich erscheint.

Fazit: Selbst mit kleineren Erholungen bleibt die TUI-Aktie angeschlagen und neue Tiefs bei 4,50 EUR oder auch unter 4 EUR sind einzuplanen. Ein erstes Signal der Entspannung wäre derzeit erst oberhalb von ca. 5,30 EUR zu erkennen, zumindest wenn sich die Kurse nachhaltig oberhalb dessen halten können.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)