Wall Street bleibt stabil | Pepsi | Honeywell | Rivian | Hewlett Packard | Palantir

Seit Mitte letzter Wochen hat sich die Stimmung und das Marktverhalten merklich gebessert. Obwohl der Ölpreis zum Wochenauftakt über 4% zulegen konnte (weiterhin deutlich unter den Hochs der letzten Wochen), konnte sich der Dow Jones von dem über 150 Punkte Verlust erholen. Das liegt vor allem an den technisch stark überverkauften Indikatoren, wie auch an dem Rücklauf bei den Renditen der US-Staatsanleihen. Die regionalen Notenbanken von San Francisco und Dallas betonen beide, dass insbesondere durch den Anstieg der langlaufenden Renditen die Arbeit der FED erledigt werde. Ein Signal, dass es keine weitere Anhebung geben wird. Die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung im Jahr 2023 ist von über 50% auf mittlerweile unter 30% gesunken. Am Donnerstag werden Marktteilnehmer nicht nur auf die September-Verbraucherpreise achten, sondern auch auf die Rede von FED-Chef Jerome Powell im Wirtschaftsclub New York. Was Ergebnisse betrifft, konnte Pepsi heute Morgen die Ziele schlagen. Außerdem wurden die Aussichten leicht angehoben. Auch Honeywell äußert sich positiv zum Quartalsverlauf. Im Tagesverlauf findet bei Adobe und Hewlett Packard der Analystentag statt.



00:00 - Intro

00:25 - Überblick | Ölpreis | Ereignisse in Israel

02:38 - China: positive Entwicklungen

03:20 - Zusammenfassung China | Notenbankkommentare

04:40 - Zinserwartungen

05:30 - Verbraucherpreise Norwegen | Bank of Japan | Inflation

06:18 - US Staatsanleihen | Ungleichgewicht Angebot & Nachfrage

07:21 - Markttechnik | Mike Wilson zum Markt

10:55 - Pepsi | Honeywell

13:31 - PC Sektor im Fokus | Dell, HP

15:02 - Arm | Tesla | Unity Software

16:50 - Start der Berichtssaison | Bank of America

17:30 - Ausblick: Louis Vuitton, HP, Adobe u.a.

18:05 - Tesla | Rivian | Palantir | Amazon

18:41 - Disney

19:35 - Rivian

20:30 - Birkenstock



