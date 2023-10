Alphabet: Neue Hochs im Visier!

Alphabet hat sich in Deutschland viel vorgenommen. Rund eine Milliarde Euro investiert der Internet-Riese in seine Cloud-Infrastruktur in der Bundesrepublik. Ein wichtiger Meilenstein wurde am 6. Oktober mit der Eröffnung eines eigenen Rechenzentrums in Hanau nahe Frankfurt erreicht. Mit der Ansiedlung des Rechenzentrums in Hanau werde Deutschland als attraktiver Standort für Künstliche Intelligenz und Cloud-Dienste gestärkt. Zu dem Masterplan gehört auch die Einrichtung einer neuen Cloud-Region im Raum Berlin-Brandenburg. Die Anlage, die in der Nähe des Flughafens BER entstehen soll, wird Google allerdings nicht selbst betreiben, sondern anmieten. Die Anlage in Hanau profitiert vor allem von der räumlichen Nähe zum Internetaustauschpunkt DE-Cix in Frankfurt am Main, einem der größten Internetknoten weltweit.

Zum Chart

Ab Dezember 2021 rutschte der Aktienkurs von Alphabet in eine Abwärtssequenz, die mit dem partiellen Tief bei 83,45 US-Dollar 3. November 2022 endete. Der darauffolgende Rebound erstreckte sich bis zum Level von 101,95 US-Dollar und bildete gleichzeitig den Start einer Aufwärtssequenz, die als „choppy“ zu charakterisieren ist. Der Test des Kernwiderstands bei 105,41 US-Dollar intensivierte sich von Anfang April 2023 bis Anfang Mai 2023. Ab 9. Mai sprang der Kurs getragen von Kapitalzuflüssen in den KI-Sektor bis in die Widerstandszone mit der Unterstützung bei 120,39 US-Dollar und dem Widerstand bei 127,06 US-Dollar. Aktuell scheint der Kurs die Widerstandszone bei 127,06 US-Dollar überwunden zu haben und entlang des intakten Aufwärtstrends neue Hochs zu markieren. Der einstige Pionier in Sachen KI, Alphabet ist nun gezwungen, unter Erfolgsdruck dem Highflyer Open AI mit seinem Modell ChatGPT Paroli zu bieten. Gleichzeitig ist Alphabet als eine der wenigen Firmen dazu in der Lage, etwas Gleichwertiges zu schaffen. Betrachtet man das erwartete KGV 2025 in Höhe von 17,77, hat sich der Kurs an die soliden einstelligen Wachstumsraten angepasst.