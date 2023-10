Crowdstrike: Ziel klar vor Augen

Nach dem Crowdstrike auf eine Horizontalunterstützung aus Sommer 2020 um 101,88 US-Dollar aufgeschlagen war, drehte der Wind in der Aktie und verhalf ihr unter hoher Volatilität im März dieses Jahres zu einem Ausbruch über den vorherigen Abwärtstrend. In der Folge konnte Crowdstreik in dieser Woche auf 185,25 US-Dollar zulegen. Damit wurde allerdings noch nicht das gesamte Aufwärtspotenzial der laufenden Erholungsbewegung, die im übrigen fünfwellig ausfällt und damit einen Impuls darstellt, ausgeschöpft.

Finale Anstiegsphase

Bereits vorbörslich präsentiert sich das Papier von Crowdstrike freundlich, weitere Zugewinne an 200,00 und darüber 205,73 US-Dollar gehen aus der charttechnischen Auswertung derzeit noch hervor. Natürlich könnte dieses Szenario noch für den Aufbau von frischen Long-Positionen genutzt werden, bereits investierte Anleger ziehen ihre Stopps dagegen auf 160,28 US-Dollar nach. Ein Kursrutsch unter die markante Unterstützung von 140,99 US-Dollar dürfte dagegen Begehrlichkeiten bärisch eingestellter Marktteilnehmer aufdecken, dieser Fall könnte im Anschluss mit einem Rücksetzer auf 122,54 US-Dollar einhergehen.