EQS-News: BioLizard startet neue KI-unterstützte Plattform „BioVerse“ – bessere Datennutzung in F&E für Life Science-Unternehmen weltweit

BioLizard startet neue KI-unterstützte Plattform „BioVerse“ – bessere Datennutzung in F&E für Life Science-Unternehmen weltweit



11.10.2023 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



BioLizard startet neue KI-unterstützte Plattform „BioVerse“ –

bessere Datennutzung in F&E für Life Science-Unternehmen weltweit Einführung von BioVerse soll Bedarf an Softwarelösungen decken, die vollständig auf Nutzergruppen aus dem F&E-Bereich zugeschnitten sind

Plattform bietet drei Anwendungen für KI-gestützte Multi-omics- und Mikrobiom-Datenanalysen sowie Literaturrecherchen

BioLizard unterstützt Biotech-, Pharma- und Diagnostikunternehmen durch verbesserte Datennutzung in F&E-Prozessen von der Wirkstoffentdeckung bis hin zu präklinischen, translationalen und klinischen Phasen Gent (Belgien), 11. Oktober 2023 – BioLizard, ein multinationales Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen für Bioinformatik, Datenanalyse und Datenmanagement, das die digitale Transformation in der Life Sciences-Branche vorantreibt, gab heute den Launch seiner neuen Plattform BioVerse bekannt. Entsprechend einer strategischen Unternehmensentscheidung erweitert BioLizard damit sein Produkt- und Dienstleistungsangebot für in Forschung & Entwicklung tätige Life Science-Unternehmen. Die neue Plattform soll den Bedarf an maßgeschneiderten, anwenderfreundlichen Softwarelösungen in Biotech und Pharma decken, indem sie Nutzerinnen und Nutzern – unabhängig von ihren IT-Kenntnissen – ermöglicht, ihre Forschungsdaten vollumfänglich zu erschließen und zu nutzen. BioVerse basiert auf dem proprietären Know-how des Unternehmens und auf intern entwickeltem Code, der sich bereits bei mehr als 300 Kundenprojekten in der praktischen Anwendung bewährt hat. Die Plattform beinhaltet drei Applikationen: BioReflect bietet auf einen Blick aktuelle, globale Publikationsübersichten ohne statistische Verzerrung der Ergebnisse von Literaturrecherchen durch den Nutzer, ProBiome wird für modernste Datenanalytik in Mikrobiom-Analysen eingesetzt und BioMx nutzt KI und Bioinformatik zur effizienten Integration und Analyse von Multi-omics-Datensätzen und erleichtert so die Erforschung von drug targets und Biomarkern der nächsten Generation. BioVerse optimiert diese Anwendungen so, dass sie für jede Datenumgebung geeignet sind, und ermöglicht durch eine maßgeschneiderte Benutzererfahrung die einfache Interaktion mit Daten und deren Interpretation. Auf diese Weise können sich Forscher darauf konzentrieren, ihre Daten interaktiv zu evaluieren, um Trends zu erkennen und schnell und effizient weitere Hypothesen zu formulieren. Die Implementierung KI-gestützter Lösungen wird es Forschenden außerdem erleichtern, aus ihren Daten neue Erkenntnisse zu gewinnen, kostenintensive Laboruntersuchungen zu reduzieren und vielversprechende Wirkstoffkandidaten mit hohem Potenzial zu identifizieren. „Die Notwendigkeit, die Entwicklung von Medikamenten und Biomarkern zu beschleunigen, sowie die beträchtlichen Kosteneinsparungen, die sich aus der intelligenten Nutzung von Daten zu einem frühen Zeitpunkt der präklinischen und klinischen Pipeline ergeben, führen zu einer schnell wachsenden Nachfrage an KI-gestützten Lösungen für den Life Science-Bereich. BioLizard hat bereits viele Unternehmen in allen Phasen der Forschung unterstützt, von der Wirkstoffentdeckung bis hin zur Klinik und Diagnostik. Durch die Kombination unserer Expertise aus Künstlicher Intelligenz, Datenarchitektur und -analyse sowie Biologie entwickeln wir Lösungen für die Datenverarbeitung und -nutzung, die sehr spezifisch auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind. Diese maßgeschneiderten Anwendungen ermöglichen eine erheblich verbesserte Datenverwertung in F&E-Prozessen, von der Wirkstoffentdeckung bis zur präklinischen, translationalen und klinischen Entwicklung,“ kommentiert Liesbeth Ceelen, PhD, Chief Executive Officer von BioLizard.

„Mit unserer neuen BioVerse-Plattform erweitern wir nun unser Dienstleistungs- und Produktangebot, um dem Bedarf einer noch größeren Anzahl von Kunden gerecht zu werden. Unsere Vision bei BioLizard ist, durch die optimierte Nutzung von Daten einen Beitrag für ein besseres und längeres Leben von Menschen auf der ganzen Welt zu leisten.“ Paul Vauterin, PhD, Chief Technology Officer und wissenschaftlicher Berater bei BioLizard, erklärte: „Wir sind fest davon überzeugt, dass verwertbare, datengestützte Erkenntnisse in der Pharma- und Biotech-Branche nur erarbeitet werden können, wenn rechnerisches Leistungsvermögen dazu dient, Daten besser zu erschließen und einer Auswertung und Beurteilung durch den Menschen zugänglich zu machen. Unser Ziel mit BioVerse ist es, in einer einzigen Software-Umgebung beides – Rechenleistung und Interaktion – zu ermöglichen, sodass die Anwender selbst als Datenwissenschaftler agieren können. Dies erreichen wir durch ein hervorragendes Nutzererlebnis, unterstützt durch Wissensgraphen und andere fortschrittliche Data-Science-Konzepte.“

Über BioLizard BioLizard ist ein führendes multinationales Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen für Bioinformatik, Datenanalyse und Datenmanagement, das die digitale Transformation in der Life Sciences-Branche vorantreibt. Mit Hauptsitz in Gent, Belgien, ist BioLizard ein etablierter Partner, der für Unternehmen in frühen Stadien der Wirkstoffentdeckung bis hin zur klinischen Forschung sowie der Diagnostik Datenstrategien erarbeitet und umsetzt. Das Unternehmen besteht aus einem einzigartig qualifizierten Team von mehr als 50 Experten, den „Lizards", die Fachwissen und Fähigkeiten aus den Bereichen Datenmanagement, Software-Entwicklung, Bioinformatik, komplexer Datenanalyse und KI einbringen. Die Kombination eines wissenschaftlichen Hintergrunds in Biologie und Informatik erlaubt ein einzigartiges Verständnis der kundenspezifischen Datenumgebung, um so Expertise und Lösungen bereitzustellen, die auf die Ziele des Kunden abgestimmt sind und die Wertschöpfung durch F&E optimieren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://lizard.bio/ und folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über BioVerse Die BioVerse-Plattform wurde entwickelt, um den wachsenden Bedarf der Biotech- und Pharmabranche an maßgeschneiderten Softwarelösungen zu decken, die ermöglichen sollen, das Potenzial ihrer enormen Menge an Forschungsdaten umfassend auszuschöpfen. Die Plattform bietet Wissenschaftlern – unabhängig von ihren IT-Kenntnissen – eine einfach zu nutzende, maßgeschneiderte Oberfläche, die mittels Datenanalyse eine effektive Interaktion mit und Interpretation von Daten ermöglicht. Alle im BioVerse integrierten Anwendungen sind miteinander kompatibel und nutzen das Datenmanagement der Plattform nach dem FAIR-Prinzip (findable – auffindbar, accessible – zugänglich, interoperable – interoperabel, reusable – wiederverwendbar). Die Plattform ist für den Betrieb in jeglicher Datenumgebung konzipiert. BioVerse besteht aus drei Anwendungen: BioReflect bietet auf einen Blick aktuelle, globale Publikationsübersichten, ohne die Ergebnisse der Literaturrecherche durch den Nutzer statistisch zu verzerren

ProBiome ermöglicht modernste Datenanalytik für Mikrobiom-Analysen

BioMx nutzt KI und Bioinformatik zur effizienten Integration und Analyse von Multi-omics-Datensätzen und erleichtert so die Erforschung von drug targets und Biomarkern der nächsten Generation.

Kontakt:

BioLizard nv

Liesbeth Ceelen, PhD

Telefon: +31 645 656 914

E-mail: contact@lizard.bio Medienkontakt:

MC Services AG

Eva Bauer

Telefon: +49 (0)89 2102280

E-mail: biolizard@mc-services.eu

