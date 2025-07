EQS-News: JD.com vereinbart strategische Investmentpartnerschaft mit CECONOMY – Schaffung der führenden europäischen Plattform der nächsten Generation für Unterhaltungselektronik

EQS-News: JINGDONG HOLDING GERMANY GMBH / Schlagwort(e): Kooperation

JD.com vereinbart strategische Investmentpartnerschaft mit CECONOMY – Schaffung der führenden europäischen Plattform der nächsten Generation für Unterhaltungselektronik

JD.com expandiert in Europa: Abschluss einer Investmentvereinbarung mit CECONOMY, um die Transformation und das Wachstum von CECONOMY durch JD.com‘s fortschrittliche Technologie‑, Omnichannel-Handel- und Logistik-Expertise zu beschleunigen

JD.com beabsichtigt, ein öffentliches Übernahmeangebot zu einem Angebotspreis von EUR 4,60 in bar abzugeben; dies entspricht einer Prämie von ca. 42,6 % zum volumengewichteten Dreimonats-Durchschnittskurs (VWAP) zum Stichtag 23. Juli 2025, dem Tag vor Bestätigung fortgeschrittener Gespräche mit JD.com durch Ad-hoc-Mitteilung von CECONOMY

Convergenta, als langjährige Aktionärin und Unternehmen der Gründerfamilie von CECONOMY, wird nach dem öffentlichen Übernahmeangebot einen Anteil von 25,35 % halten; Convergenta und JD.com haben eine Aktionärsvereinbarung über die künftige strategische Ausrichtung des Unternehmens unterzeichnet und werden ihre unternehmerischen Kräfte bündeln

JD.com hat von Aktionären unwiderrufliche Andienungsvereinbarungen für insgesamt 31,7 % des gesamten Aktienkapitals von CECONOMY erhalten und sich damit vor der Veröffentlichung des Angebots einschließlich des verbleibenden Anteils des künftigen JD.com-Partners Convergenta eine Gesamtbeteiligung von 57,1 % gesichert

Das öffentliche Übernahmeangebot enthält keine Mindestannahmequote; JD.com verpflichtet sich für eine Dauer von drei Jahren, keinen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag anzustreben oder einzugehen

Aufsichtsrat und Vorstand von CECONOMY unterstützen das öffentliche Übernahmeangebot uneingeschränkt und sind der Auffassung, dass die Transaktion im Sinne des Unternehmens, seiner Aktionäre, Mitarbeiter, Kunden, Partner und anderer Stakeholder ist

CECONOMY bleibt ein eigenständiges Unternehmen in Europa mit einer lokalen, unabhängigen Technologieplattform. Es sind keine Veränderungen bei Belegschaft, Arbeitsverträgen und Standorten geplant

Beijing / Düsseldorf, 30. Juli 2025 – JD.com („Bieterin“; NASDAQ: JD; HKEX: 9618 (HKD-Aktie) / 89618 (RMB-Aktie)), ein weltweit führender Anbieter von Technologie und Dienstleistungen in der Supply Chain, hat eine strategische Investmentvereinbarung mit der CECONOMY AG („CECONOMY“ oder die „Gesellschaft“; XETRA: CEC), der Muttergesellschaft der führenden europäischen Einzelhandelsketten für Unterhaltungselektronik MediaMarkt und Saturn, unterzeichnet. Mit dieser strategischen Investmentpartnerschaft wollen JD.com und CECONOMY Europas führende Plattform der nächsten Generation für Unterhaltungselektronik aufbauen.

Die neue Partnerschaft zielt darauf ab, die weitere Transformation von CECONOMY durch JD.com‘s Technologie-, Omnichannel-Handel- und Logistik-Expertise zu beschleunigen, um das langfristige Wachstum von CECONOMY als führender europäischer Omnichannel-Einzelhändler zu stärken. Im Rahmen der geplanten Partnerschaft hat JD.com über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft JINGDONG Holding Germany GmbH die Absicht bekannt gegeben, den Aktionären von CECONOMY ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot (das „Angebot“) zu einem Angebotspreis von EUR 4,60 pro Aktie in bar für alle ausstehenden Aktien von CECONOMY zu unterbreiten.

CECONOMY ist ein europäischer Marktführer im Bereich Unterhaltungselektronik. Die beiden Hauptmarken MediaMarkt und Saturn betreiben Omnichannel-Geschäftsmodelle und verbinden eine starke E-Commerce-Präsenz mit mehr als 1.000 Märkten in 11 Ländern. CECONOMY hat jährlich rund 2 Milliarden Kundenkontakte und beschäftigt rund 50.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2023/24 erzielte CECONOMY einen Gesamtumsatz von 22,4 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 305 Millionen Euro.

Starke Partnerschaft für Wachstum durch einzigartige Expertise bei Technologie, Omnichannel-Handel- und Logistik

Im Rahmen der strategischen Investmentvereinbarung wollen die Partner das Wachstum von CECONOMY als eigenständiges Unternehmen vorantreiben und die Transformation von CECONOMY in Europas führende Omnichannel-Plattform für Unterhaltungselektronik beschleunigen. JD.com ist für eine hervorragende Kundenerfahrung und branchenführende Service-Standards im Bereich E-Commerce-Logistik bekannt. Das Unternehmen wird seine fortschrittliche Technologie, seine führende Omnichannel-Handelsexpertise sowie seine Logistik- und Lagerkapazitäten in die Partnerschaft einbringen. Dies wird die bestehenden Kompetenzen von CECONOMY stärken, das Kerngeschäft weiterentwickeln und den weiteren Ausbau der Marktposition unterstützen. Im Rahmen der strategischen Weiterentwicklung wird CECONOMY ein eigenständiges Unternehmen in Europa mit einer lokalen und unabhängigen Technologieplattform bleiben. Es sind keine Veränderungen bei Belegschaft, Arbeitsverträgen und Standorten geplant.

„Die Partnerschaft mit CECONOMY wird Europas führende Plattform der nächsten Generation für Unterhaltungselektronik schaffen“, sagte Sandy Xu, CEO von JD.com. „Die Marktführerschaft, die starken Kundenbeziehungen und das Wachstum von CECONOMY sind beeindruckend. Wir sind fest entschlossen, in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die einzigartige Kultur des Unternehmens zu investieren, um auf diesem Erfolg aufzubauen. Gemeinsam mit dem Team werden wir die Fähigkeiten stärken, indem wir unsere fortgeschrittene Expertise bei Technologie, Omnichannel-Handel- und Logistik einbringen, um die laufende Transformation von CECONOMY zu beschleunigen. Unser Ziel ist es, die Plattform von CECONOMY in Europa weiter auszubauen und langfristigen Wert für Kunden, Mitarbeiter, Investoren und lokale Gemeinschaften zu schaffen. Wir haben vollstes Vertrauen in das Managementteam von CECONOMY und freuen uns darauf, gemeinsam die nächste Wachstumsphase einzuleiten.“

CECONOMY CEO Dr. Kai-Ulrich Deissner sagte: „Mit den herausragenden Handels-, Logistik- und Technologiefähigkeiten von JD.com können wir unseren erfolgreichen Wachstumskurs nochmal forcieren und über unsere aktuellen strategischen Ziele hinauswachsen. Dank des großartigen Einsatzes und Engagements unseres gesamten Teams agiert CECONOMY aus einer Position der Stärke. Angesichts der sich stetig wandelnden Kundenerwartungen und Marktdynamiken ist Stillstand aber keine Option. Wir wollen den Wandel im europäischen Handel in den kommenden Jahren nicht nur begleiten, wir wollen ihn weiter anführen. Dafür ist JD.com der richtige Partner. Uns verbindet die Leidenschaft für unsere Kundinnen und Kunden und die feste Überzeugung, dass unsere Mitarbeitenden, vertrauensvolle Partnerschaften zu internationalen Markenherstellern und die Kombination aus digitalem und stationärem Geschäft die Schlüssel zum Erfolg sind. Wir gehen eine Partnerschaft mit JD.com ein, um den europäischen Handel zu stärken, basierend auf komplementären Stärken und gemeinsamen Werten.“

„Wir unterstützen die strategische Investmentvereinbarung und das Übernahmeangebot voll und ganz und sind überzeugt, dass dies die beste Möglichkeit ist, die erfolgreiche Transformation von CECONOMY weiter voranzutreiben“, sagt Jürgen Kellerhals vom Ankerinvestor Convergenta. „Das Managementteam von CECONOMY verfolgt eine klare strategische Vision und JD.com bringt die erforderlichen Ressourcen und Fähigkeiten mit, um die nächste Wachstumsphase des Unternehmens zu stärken. Die technologische Kompetenz von JD.com ist weltweit führend, was sich durch den Erfolg in anderen Märkten zeigt. Als langfristiger Ankerinvestor sind wir davon überzeugt, dass dies der richtige Schritt zum richtigen Zeitpunkt für das Unternehmen, seine Mitarbeiter und seine Kunden ist.“

JD.com ist eine Markenplattform und ein weltweit führender Anbieter von Technologie und Dienstleistungen in der Supply Chain. Seit der Gründung im Jahr 2004 hat sich JD.com durch ein branchenführendes integriertes Kundenerlebnis über sämtliche Vertriebskanäle hinweg sowie neue Servicestandards für Logistik einen exzellenten Ruf erworben. Mit der Mission, ein besseres Leben durch Technologie zu ermöglichen, strebt JD.com an, das vertrauenswürdigste Unternehmen der Welt zu werden. JD.com verfügt bereits über umfangreiche Erfahrung in Europa: So betreibt JD.com Logistikdienstleistungen und Lagerhäuser in vielen europäischen Ländern, darunter Deutschland, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden und Polen.

Attraktiver Angebotspreis und Unterstützung durch die Hauptaktionäre

Der Angebotspreis entspricht einer attraktiven Prämie von ca. 42,6 % auf den volumengewichteten Dreimonats-Durchschnittskurs (VWAP) der Aktie mit Stand 23. Juli 2025, dem Tag vor Bestätigung fortgeschrittener Gespräche mit JD.com durch die Ad-hoc-Mitteilung von CECONOMY.

JD.com hat die Unterstützung der CECONOMY-Aktionäre Convergenta, Haniel, freenet und Beisheim Stiftung für das Angebot erhalten, was die Attraktivität des Angebots für alle Aktionäre der Gesellschaft verdeutlicht. Der Ankeraktionär Convergenta hat sich unwiderruflich verpflichtet, 3,81 % der CECONOMY-Aktien im Rahmen des Angebots anzudienen. Darüber hinaus hat Convergenta mit JD.com eine Aktionärsvereinbarung über die verbleibenden 25,35 % der CECONOMY-Aktien geschlossen, die mit Abschluss des Übernahmeangebots wirksam wird. Die Partnerschaft mit Convergenta schafft Kontinuität für CECONOMY und spiegelt den Wunsch von Convergenta wider, das Erbe der Familie durch eine Beteiligung an der zukünftigen Strategie und der weiteren Transformation von CECONOMY fortzuführen. Darüber hinaus hat JD.com mit Haniel, freenet und der Beisheim Stiftung unwiderrufliche Andienungsvereinbarungen für insgesamt 27,9 % des gesamten Aktienkapitals von CECONOMY unterzeichnet, was zusammen mit der verbleibenden Beteiligung des zukünftigen Partners Convergenta von JD.com zu einer Gesamtbeteiligung von

57,1 % führt.

JD.com verpflichtet sich für eine Dauer von drei Jahren, keinen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit CECONOMY abzuschließen. Die Investmentvereinbarung sieht eine Aufhebung der Börsennotierung (Delisting) vor, die voraussichtlich kurz nach Abschluss des Angebots umgesetzt wird. Die Transaktion wird durch eine Kombination eines Akquisitionsdarlehens und der liquiden Mittel aus der Bilanz von JD.com finanziert. Der Abschluss des Angebots wird für die erste Jahreshälfte 2026 erwartet.

Das Angebot wird zu den Bedingungen und Konditionen, die in der Angebotsunterlage stehen werden, abgegeben. Diese unterliegt der Genehmigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“). Nach Erteilung dieser Genehmigung durch die BaFin wird die Angebotsunterlage gemäß dem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) veröffentlicht und die Annahmefrist für das Angebot beginnt. Das Angebotsdokument (sobald verfügbar) und weitere Informationen zum Angebot werden auf der folgenden Website veröffentlicht: www.green-offer.com

Deutsche Bank und Goldman Sachs agieren als Finanzberater und Baker McKenzie als Rechtsberater von JD.com. HSBC, Standard Chartered Bank und Bank of America fungieren als beauftragte Konsortialführer, Bookrunner und Underwriter für die Akquisitionskreditfazilität.

-Ende-

Über JD.com

JD.com ist ein weltweit führender Anbieter von Technologie und Dienstleistungen in der Supply Chain. Die hochmoderne Einzelhandelsinfrastruktur des Unternehmens ermöglicht es Verbrauchern, jederzeit und überall zu kaufen, was sie möchten. Das Unternehmen stellt seine Technologie und Infrastruktur Partnern, Marken und andere Sektoren zur Verfügung, um im Rahmen seines „Retail as a Service“-Angebots Produktivität und Innovation in einer Vielzahl von Branchen voranzutreiben. JD.com hat seine Geschäftstätigkeiten inzwischen auf die Bereiche Einzelhandel, Technologie, Logistik, Gesundheit, Immobilienentwicklung, Industrie, Handelsmarken, Versicherungen und internationales Geschäft ausgeweitet. JD.com rangiert auf Platz 44 der Fortune Global 500 und ist gemessen am Umsatz Chinas größter Einzelhändler. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 einen Umsatz von 158,8 Milliarden US-Dollar (147,0 Milliarden Euro). JD.com ist seit 2014 an der NASDAQ und seit 2020 an der Hongkonger Börse notiert.

Pressebilder finden Sie unter www.jdcorporateblog.com/media-resources/.

Über CECONOMY

Die CECONOMY AG vereinfacht das Leben in der digitalen Welt. Die Gesellschaft ist führend für Konzepte und Marken wie MediaMarkt, MediaWorld und Saturn im Bereich Consumer Electronics in Europa. Die Unternehmen im CECONOMY-Portfolio haben Milliarden Verbraucherkontakte pro Jahr und bieten Produkte, Dienstleistungen und Lösungen, die das Leben in der digitalen Welt so einfach und angenehm wie möglich machen. MediaMarktSaturn ist eine führende Marke im Bereich Unterhaltungselektronik in Europa. So schaffen sie Mehrwert für Kunden ebenso wie für Investoren.

Kontakt

Investor Relations

IR@JD.com

Media Relations

Press@JD.com

FTI Consulting

Lutz Golsch

+49 173 6517710

Lutz.Golsch@fticonsulting.com

Robert Labas

+49 175 601 2124

Robert.Labas@fticonsulting.com

Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der CECONOMY AG ("CECONOMY-Aktien") dar. Die endgültigen Bedingungen des Übernahmeangebots sowie weitere das Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen werden in der Angebotsunterlage mitgeteilt, nachdem die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht die Veröffentlichung der Angebotsunterlage gestattet hat. Die Bieterin behält sich vor, in den endgültigen Bedingungen des Übernahmeangebots von den hier dargestellten Eckpunkten soweit rechtlich zulässig abzuweichen. Anlegern und Inhabern von CECONOMY-Aktien wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage und alle sonstigen mit dem Übernahmeangebot zusammenhängenden Dokumente zu lesen, sobald sie veröffentlicht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden. Die Angebotsunterlage für das Übernahmeangebot (in deutscher Sprache nebst einer unverbindlichen englischen Übersetzung) mit den ausführlichen Bedingungen und sonstigen Angaben zum Übernahmeangebot wird nach Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht im Internet unter der Adresse www.green-offer.com veröffentlicht.

Das Übernahmeangebot wird ausschließlich auf der Grundlage der anwendbaren Vorschriften des deutschen Rechts, insbesondere des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG), und bestimmter wertpapierrechtlicher Vorschriften der Vereinigten Staaten von Amerika durchgeführt. Das Übernahmeangebot wird nicht in Übereinstimmung mit den rechtlichen Anforderungen anderer Rechtsordnungen als der Bundesrepublik Deutschland oder der Vereinigten Staaten von Amerika (soweit anwendbar) durchgeführt werden. Entsprechend sind außerhalb der Bundesrepublik Deutschland oder der Vereinigten Staaten von Amerika (soweit anwendbar) keine Bekanntmachungen, Anmeldungen, Genehmigungen oder Zulassungen für das Übernahmeangebot eingereicht, veranlasst oder erteilt worden. Anleger und Inhaber von CECONOMY-Aktien können sich nicht darauf verlassen, dass sie durch die Anlegerschutzgesetze einer anderen Rechtsordnung als der der Bundesrepublik Deutschland oder der Vereinigten Staaten von Amerika (soweit anwendbar) geschützt sind. Diese Mitteilung darf weder ganz noch teilweise in einem anderen Staat veröffentlicht oder anderweitig verbreitet werden, in dem das Übernahmeangebot nach geltendem nationalen Recht untersagt wäre.

Die Bieterin, ihre Finanzberater und mit ihr verbundene Unternehmen behalten sich das Recht vor, im Rahmen des gesetzlich Zulässigen weitere CECONOMY-Aktien außerhalb des Übernahmeangebots direkt oder indirekt an der Börse oder außerbörslich zu erwerben, sofern solche Erwerbe oder Vereinbarungen zum Erwerb von Aktien den anwendbaren deutschen gesetzlichen Bestimmungen und der Rule 14e-5 des Securities Exchange Act von 1934 (der "Exchange Act") entsprechen. Informationen über solche Käufe werden in Deutschland veröffentlicht, soweit dies nach geltendem nationalen Recht erforderlich ist. Soweit Informationen über solche Käufe oder Kaufvereinbarungen in Deutschland veröffentlicht werden, gelten diese Informationen auch in den Vereinigten Staaten als öffentlich bekannt gegeben. Das mit dieser Mitteilung bekanntgegebene Übernahmeangebot bezieht sich auf Aktien einer deutschen Gesellschaft, die zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind und unterliegt den Veröffentlichungspflichten und -vorschriften und der Veröffentlichungspraxis, die in der Bundesrepublik Deutschland für börsennotierte Gesellschaften gelten und sich in bestimmten wesentlichen Aspekten von denen der Vereinigten Staaten von Amerika und anderen Rechtsordnungen unterscheiden.

Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, sind diese keine Tatsachenbehauptungen und durch die Worte "beabsichtigen", "werden" und ähnliche Begriffe gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen die Absichten, Überzeugungen oder gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen der Bieterin und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen zum Ausdruck. Solche in die Zukunft gerichtete Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Planungen, Schätzungen und Prognosen der Bieterin und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen, stellen jedoch keine Garantie für die künftige Richtigkeit dar (dies gilt insbesondere für Umstände, die außerhalb des Einflussbereichs der Bieterin oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen liegen). Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, von denen die meisten schwer vorhersehbar sind und die in der Regel außerhalb der Kontrolle der Bieterin oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen liegen. Es ist zu berücksichtigen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen in der Zukunft wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen abweichen können. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Bieterin und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen ihre in Unterlagen oder Mitteilungen oder in der noch zu veröffentlichenden Angebotsunterlage geäußerten Absichten und Einschätzungen nach Veröffentlichung der Unterlagen, Mitteilungen oder der Angebotsunterlage ändern.

