SYNOPSYS - Richtig starke Aktie

Synopsys Inc. - WKN: 883703 - ISIN: US8716071076 - Kurs: 494,950 $ (Nasdaq)

Die Synopsys-Aktie befindet sich in einer sehr langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese Bewegung würde über die Jahre mehrfach beschleunigt.

Von Dezember 2023 bis Mai 2023 lief der Wert auf hohem Niveau seitwärts. Dann kam es zu einem kurzen Rallyschub auf 468,03 USD. Nach diesem Allzeithoch lief die Aktie wieder längere Zeit seitwärts. In der letzten Woche brach sie aus dieser Seitwärtsbewegung nach oben aus. Dieser Ausbruch zeigt sofort Wirkung. Die Aktie zieht mit einer langen weißen Kerze weiter an. In den letzten vier Handelstagen markierte der Wert jeden Tag ein neues Rekordhoch.

Rally noch lange nicht am Ende

Der Ausbruch aus der kleinen Seitwärtsbewegung der letzten Monate hat der Synopsys-Aktie Potenzial bis zu einem rechnerischen Ziel bei 525,49 USD verschafft. Mittelfristig kann die Aktie sogar bis an eine steigende Widerstandslinie bei aktuell 603,67 USD ansteigen.

Ein Rückfall unter das Tief aus der vorletzten Woche bei 440,62 USD wäre unschön. Ein großes Verkaufssignal ergäbe sich aber erst mit einem Rückfall unter 391,17 USD. Dann könnte es zu Abgaben in Richtung 264,31 USD kommen.

Fazit: Die Synopsys-Aktie befindet sich im Rallymodus und hat noch reichlich Potenzial. Kleinere Rücksetzer sollten neue Einstiegschancen bieten.

Synopsys - Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)