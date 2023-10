Energiekonzern EQT erhöht die Dividende

Der amerikanische Energiekonzern EQT Corporation (ISIN: US26884L1098, NYSE: EQT) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 15,75 US-Cents je Aktie an die Aktionäre ausschütten. Im Vergleich zum Vorquartal (15 US-Cents) ist dies eine Erhöhung der regulären Dividende um 5 Prozent. Die nächste Auszahlung erfolgt am 1. Dezember 2023 (Record date: 8. November 2023).

Auf Jahressicht hochgerechnet erhalten die Anteilsinhaber damit 0,63 US-Dollar als reguläre Dividende. Beim derzeitigen Aktienkurs von 43,41 US-Dollar (Stand: 12. Oktober 2023) beträgt die aktuelle Dividendenrendite 1,45 Prozent.

Die EQT Corporation mit Sitz in Pittsburgh, Pennsylvania, ist ein Energiekonzern, der Erdgas in der Appalachen-Region im Osten Nordamerikas produziert. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2023 erzielte EQT einen operativen Umsatz auf bereinigter Basis von 993,08 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 1,61 Mrd. US-Dollar), wie am 25. Juli 2023 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Verlust auf bereinigter Basis von 62 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn auf bereinigter Basis von 340 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor. Die Zahlen für das dritte Quartal 2023 werden am 26. Oktober 2023 veröffentlicht.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 28,32 Prozent im Plus (Stand: 12. Oktober 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 17,91 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de