EQS-Adhoc: Corestate Capital Holding S.A.: Corestate verkauft CRM Students und Upartments – Konzentration auf Kerngeschäft Asset Management

Luxemburg, 16. Oktober 2023 – Der Vorstand der Corestate Capital Holding S.A. („Corestate”) hat heute beschlossen, CRM Students Ltd, Oxford („CRM“) und in der Folge die Upartments Real Estate GmbH, Leipzig („Upartments“) an die Dot Group, London zu veräußern. Die damit einhergehende Abspaltung des Property Management von Student Apartments und Serviced Apartments erfolgt im Zuge der strategischen Fokussierung der Corestate auf das Asset und Investment Management als Kerngeschäftsfeld. Die Transaktionen stehen unter den üblichen aufschiebenden Bedingungen und sollen im Laufe des vierten Quartals 2023 abgeschlossen werden. Corestate rechnet insgesamt mit einem Liquiditätszufluss von rund € 13 Millionen, darin enthalten sind auch die Rückführung von konzerninternen Finanzierungen und Positionen aus dem Umlaufvermögen. Dieser Zufluss erhöht die im Restrukturierungskonzept vorgesehenen Tilgungskapazitäten der Gruppe.

Mitteilende Person:

Dr. Kai Gregor Klinger

Chief Markets Officer

