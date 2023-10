EQS-News: Adler Group S.A. leitet Bestellung von Abschlussprüfer ein

EQS-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Sonstiges

Adler Group S.A. leitet Bestellung von Abschlussprüfer ein Verwaltungsrat beruft Hauptversammlung für den 27. November ein

AVEGA soll zum Prüfer des Konzernabschlusses für die Jahre 2022 und 2023 gewählt werden

Insgesamt vier Prüfungsgesellschaften in die Prüfung der Adler Group involviert

Luxemburg, 16. Oktober 2023 - Die Adler Group S.A. („Adler Group“) hat ihre Suche nach einem Abschlussprüfer für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 erfolgreich beendet und umgehend die Bestellung des Abschlussprüfers durch die Hauptversammlung eingeleitet. Der Verwaltungsrat der Adler Group hat heute die Erklärung der Annahme einer entsprechenden Beauftragung der AVEGA Revision S.à.r.l. („AVEGA“) erhalten und die Einberufung einer Hauptversammlung für die Bestellung des Abschlussprüfers voraussichtlich am 27. November 2023 auf den Weg gebracht. Die Einladung zur Hauptversammlung wird voraussichtlich am 27. Oktober veröffentlicht. Vorbehaltlich der Bestellung durch die Hauptversammlung wird AVEGA für die Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses der Adler Group für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 verantwortlich sein. Die Prüfung der konzernrelevanten Teilbereiche („component audit“) werden drei weitere Wirtschaftsprüfungsgesellschaften übernehmen: Rödl & Partner ist bereits für die Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses 2022 der ADLER Real Estate AG gerichtlich bestellt worden. Die Morison Köln AG wurde mit der Teilbereichsprüfung des Teilkonzerns der Consus Real Estate AG beauftragt. Die DOMUS Steuerberatungs-AG · Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wird die individuellen Abschlüsse der deutschen Objektgesellschaften der Adler Group prüfen. „Wir im Verwaltungsrat der Adler Group sind außerordentlich froh, dass wir nach einer Suche von rund 15 Monaten und mehr als hundert Gesprächen endlich eine Lösung zur Prüfung unserer Jahres- und Konzernabschlüsse präsentieren können. Wir danken den beteiligten Gesellschaften, dass sie sich dieser Aufgabe und diesem komplexen Mandat stellen“, sagt Prof. Dr. A. Stefan Kirsten, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Adler Group. „Damit haben wir erst einmal das im Februar 2022 begonnene Programm zur Aufarbeitung der Vorwürfe eines Leerverkäufers bewältigt. Ich bin zuversichtlich, dass wir nun unsere ‚neue Normalität‘ trotz aller Herausforderungen aus dem politischen und wirtschaftlichen Umfeld leben können“, so Kirsten weiter. Kontakt Investor Relations: T +352 203 342 10 E investorrelations@adler-group.com

