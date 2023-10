Gold: Steiler Kurssprung

Nach einem frischen Rekordhoch Anfang Mai bei 2.081 US-Dollar prallte der Gold-Future an seinen Vorgängerhochs aus 2020 wie erwartet zur Unterseite ab und vollzog zunächst eine reguläre Konsolidierung. Diese reichte in einem ersten Schritt in den Bereich des EMA 200, später auf das markante Unterstützungsniveau um das 61,8 % Fibo bei 1.879 US-Dollar. Durch die Kursrückgänge setzten sich Ende September weiter fort und zwangen das Edelmetall zeitweise in den Bereich der Frühjahrestiefs um 1.804 US-Dollar weiter runter. Nach Ausbruch des Konflikts im Nahen Osten gewann Gold jedoch wieder überragende Bedeutung und wurde seitens der Investoren am Freitag auf 1.932 US-Dollar und somit gleichzeitig über den EMA 200 sowie den vorausgegangenen Abwärtstrend katapultiert.

Downtrend überwunden

Die vergangene Handelswoche zeigt gewisse Panik unter Investoren, aus technischer Sicht kann eine erfolgreiche Fortsetzung der Aufwärtsbewegung jedoch erst oberhalb von 1.950 US-Dollar stattfinden und würde weitere Zugewinne bis 1.987 US-Dollar erlauben zu vollziehen. Mittelfristig könnte der Bereich darüber um 2.045 US-Dollar in den Fokus geraten, falls die Spannungen in den Konfliktregionen weiter anhalten. Auf der Unterseite hat sich der Gold-Future nun ein komfortables Polster mit entsprechenden Unterstützungen um 1.903 und 1.893 Dollar erarbeitet. Erst unterhalb von 1.850 US-Dollar würden dagegen weitere Abschläge auf 1.804 US-Dollar sehr wahrscheinlich werden.