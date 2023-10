ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für ING auf 16,30 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ING von 16,10 auf 16,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die niederländische Bank dürfte bei den Kapitalausschüttungen einen Zahn zulegen und weitere Aktienrückkäufe ankündigen, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Einfluss der noch nicht wirksamen neuen Bankensteuern auf die Gewinne (EPS) sollte sich in Grenzen halten. Dazu erscheine der Ausblick für die Erträge relativ robust. ING zählt zu den bevorzugten Werten von Sinha./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2023 / 22:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2023 / 00:15 / BST

