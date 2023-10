Bank Bawag steigert Gewinn um ein Drittel

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Wien (Reuters) - Die österreichische Bank Bawag sieht sich nach einem Gewinnsprung im dritten Quartal auf Kurs für ihre Jahresziele.

"Aufgrund der anhaltend starken operativen Entwicklung, sind wir auf einem guten Weg sowohl ein Rekordergebnis als auch all unsere 2023 Ziele zu erreichen oder zu übertreffen, und das trotz eines Umfelds, das von einer gedämpften Markt- als auch Verbraucherstimmung geprägt ist", sagte Bankchef Anas Abuzaakouk am Dienstag. In den ersten neun Monaten stieg der Nettogewinn um 34 Prozent auf 506 Millionen Euro. Vor Steuern erhöhte sich das Ergebnis um 34 Prozent auf 674,1 Millionen Euro. Die Risikokosten sanken um 27 Prozent auf 62,9 Millionen Euro.

Im Gesamtjahr peilt das Institut vor Steuern einen Gewinn von 875 Millionen Euro an. Die Dividende soll bei über 4,50 Euro je Aktie liegen. Die harte Kernkapitalquote (CET1) betrug zum Ende des dritten Quartals 14,2 Prozent. Wie bereits angekündigt, plant die Bawag einen Aktienrückkauf in Höhe von 175 Millionen Euro, der laut Abuzaakouk bis Jahresende abgeschlossen sein soll. Zudem würden zusätzliche Kapitalausschüttungen geprüft.

