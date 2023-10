NVIDIA: Aktie intraday eingebrochen

Die Nvidia-Aktien reagiert im regulären Handel mit deutlichen Kursverlusten, aber auch die Aktien anderer Chiphersteller schlugen einen Weg gen Süden ein, weil sie ebenfalls von den Einschränkungen betroffen sein könnten. Am Montag hatte bereits die Nachrichtenagentur Reuters gemeldet, dass eine Ausweitung der Exportbeschränkungen geplant sei. Außerdem soll verhindert werden, dass Unternehmen durch die Einführung eigener auf den chinesischen Markt zugeschnittener Produkte so die Regeln umgehen. Hierdurch sollen vermeintliche Lücken in den vor einem Jahr angekündigten Exportkontrollen geschlossen werden.

Ein Blick auf den Kursverlauf seit dem Kurssprung aus Anfang dieses Jahres zeigt die NVIDIA-Aktie seit Mitte Juli in einer groben Seitwärtsspanne zwischen den Kursmarken von 403,11 und 502,66 US-Dollar, ohne hierbei konsistente Impulse auszusenden. Allerdings mehren sich die Anzeichen auf einen potenziellen Trendwendeprozess in Form einer klassischen SKS-Formation.

Konsolidierung käme nicht unwillkommen

Zwischen den genannten Kursmarken bleibt NVIDIA vorläufig als neutral zu bewerten, erst ein Kursrutsch unter 400,00 US-Dollar dürfte den Abwärtsdruck verstärken und die SKS-Formation aktivieren. Infolgedessen müssten sich Investoren anschließend auf Abgaben auf 381,19 und darunter sogar 346,47 US-Dollar einstellen, woraus eine Short-Chance hervorgehen dürfte. Gelingt es dagegen mindestens über 480,00 US-Dollar zuzulegen, wäre ein zeitnaher Test der Rekordstände von 502,66 US-Dollar denkbar. An gegebener Stelle müsste eine erneute Auswertung stattfinden.