Shell - 22-Jahres-Hoch

„Langfristiger Abwärtstrend ist Geschichte!“ So lautete die Überschrift zu unserer letzten Analyse der Shell-Aktie (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 8. September). Im Zusammenspiel mit dem seit Mai 2022 etablierten aufsteigenden Dreieck hat diese Weichenstellung ihre Wirkung auf den Öltitel nicht verfehlt, denn inzwischen konnte das Papier auch die Hochs der letzten 20 Jahre bei gut 31 EUR überspringen. Lohn der Mühen ist der höchste Stand seit dem Jahr 2001. Aus der Höhe des beschriebenen Konsolidierungsdreiecks ergibt sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 6 EUR, was im Umkehrschluss zu einem rechnerischen Kursziel im Bereich von 35 EUR führt. Von diesem Level aus ist dann selbst ein Vorstoß bis zum historischen Allzeithoch aus dem Jahr 2000 bei 37,95 EUR nicht mehr ausgeschlossen. Rückenwind erhält der Öltitel vom trendfolgenden MACD, der zuletzt auf seiner Signallinie aufsetzte. Dieses Verhaltensmuster ist oftmals ein Indiz für eine Fortsetzung des bestehenden Trends. Um die weiterhin guten Chartaussichten nicht zu gefährden, sollte die Shell-Aktie in Zukunft nicht mehr unter die runde 30er-Marke zurückfallen.

Shell plc (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Shell plc

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.