1. Capped-Call auf Meta

Ein Capped-Call auf Meta führt am Mittwoch die Rangliste der EUWAX an und wird gekauft. Ähnlich wie Microsoft zeigte Meta über den Sommer kaum Schwäche. In Reichweite für die Bullen liegt das Rekordhoch aus dem Jahr 2021 nach einer massiven Durststrecke im vergangenen Jahr. Zuletzt war die Nachrichtenlage rund um Meta dünn. Anleger konzentrieren sich also auf die Quartalsergebnisse am 25.Oktober.

2. Capped-Call-OS auf Microsoft (WKN ME1UH8)

Wie schon am Dienstag wird an der Euwax ein Capped-Call auf Microsoft gekauft. Damit spekulieren Derivateanleger auf gute Zahlen in der kommenden Woche. Microsoft wird am 24.10 seine Bücher öffnen. Microsoft konnte die Turbulenzen über den Sommer nahezu komplett ausblenden und notiert in Reichweite zum Rekordhoch. Microsoft-Chef Satya Nadellabesuchte in dieser Woche Deutschland und erhielt den Axel Springer Awards in Berlin.

3. Called_Call auf Deutsche Telekom (WKN MB1NMW)

Zurückhaltung bestimmt den Handel mit einem Schein auf die Telekom. Ein Capped-Call wird in Stuttgart verkauft. Die Aktie konnte sich zuletzt von den Jahrestiefs um 19 Euro lösen. Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel in der vergangenen Woche von 28,80 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Akhil Dattani rechnete mit einem weiteren robusten Quartal des Telekomanbieters. Rückenwind verleihe dem Konzern der US-Dollar. Die Zahlen werden Anfang November veröffentlicht

Euwax Sentiment Index

Der DAX leidet weiter unter den geopolitischen Krisen und fällt am Mittag unter 15.200 Punkte. An der EUWAX spielten Anleger und Trader beide Seiten. Am Morgen wurde der Anstieg tendenziell geshortet und verkauft, am Mittag zeigt das Sentiment mit Plus 60 klares Kaufinteresse.

Befreien Tesla & Netflix die Aktienmärkt aus der Lethargie?

An den Börsen verläuft der Handel in engen Bahnen. Trotz des Nahost-Konflikts! Warum das so ist und was hinter dem Preisanstieg beim schwarzen Gold steckt, verrät Roland Hirschmüller von der Baader Bank im Interview. Er verrät zudem, warum die Banken im 3. Quartal überzeugt haben und Tesla und Netflix für frischen Wind sorgen könnten.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=19IKuYrDY3U

