Brunswick zahlt Dividende an die Investoren

Der amerikanische Sportgerätehersteller Brunswick Corp. (ISIN: US1170431092, NYSE: BC) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,40 US-Dollar je Aktie an seine Investoren aus, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Die nächste Auszahlung erfolgt am 15. Dezember 2023 (Record date: 22. November 2023).

Auf das Jahr hochgerechnet kommen 1,60 US-Dollar zur Auszahlung. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 75,77 US-Dollar (Stand: 17. Oktober 2023) einer aktuellen Dividendenrendite von 2,11 Prozent. Im Februar 2023 gab der Konzern eine Erhöhung der Dividende um 9,6 Prozent bekannt, die elfte jährliche Dividendenanhebung in Folge.

Brunswick ist bekannt für Bowlingkugeln und Billardausrüstungen sowie Fitnessausrüstung oder auch Schiffsmotoren. Das Unternehmen betreibt auch Bowlingcenter sowie Fitnessfachgeschäfte. Es werden rund 18.000 Mitarbeiter beschäftigt. Im zweiten Quartal (1. Juli) des Fiskaljahres 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1,70 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,84 Mrd. US-Dollar), wie am 27. Juli 2023 berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 135,3 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 198,8 Mio. US-Dollar). Die Zahlen für das dritte Quartal 2023 werden am 26. Oktober 2023 veröffentlicht.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 5,12 Prozent im Plus (Stand: 17. Oktober 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 5,22 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de