Big Tech: Ergebnisoptimierung & Exportbeschränkungen. Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Snap - Calling USA

In unserer Live-Schalte nach Silicon Valley geht es heute unter anderem um die erneut verschärften Exportbeschränkungen für Chiphersteller wie Nvidia & Co sowie die Ertragslage der Tech-Giganten.

📺 YouTube-Kanal abonnieren

In unserer Live-Schalte nach Silicon Valley geht es heute unter anderem um die erneut verschärften Exportbeschränkungen für Chiphersteller wie Nvidia & Co sowie die Ertragslage der Tech-Giganten. Welche Firmen entlassen Personal, um höhere Erträge zu generieren? Was lässt sich aus den Zahlen und News von Netflix und Tesla ablesen, worauf sollten Investoren bei Microsoft, Alphabet, Amazon und Meta achten, wenn diese in der kommenden Woche Ergebnisse vorlegen? Und was ist bei Apple los? Warum belastet den iPhone-Hersteller der Google-Prozess, während der Suchmaschinen-Betreiber zu profitieren scheint. Zudem ein Blick auf Qualcomm und warum der Chiphersteller eine Gefahr für den Chipdesigner Arm werden könnte. Obendrein gibt es spannende News zu Snap und Block.

📈 Alle Realtime-Kurse

🛈 Weitere Infos zur Sendung



🌐 BNP Paribas Zertifikate im Web

Unsere Produkte

► Zertifikate

► Knockouts

► Optionsscheine

► Faktor Zertifikate

📱Realtimekurse und Produkte in der App

► iOS

► Android

🧾 Wichtige rechtliche Hinweise

Datum und Uhrzeit der ersten Verbreitung der Empfehlung: 19.10.2023 18.00 Uhr

Grundsätze zur Weitergabe von Anlage- und Anlagestrategieempfehlungen sowie Informationen über eigene Interessen und Interessenkonflikte

Informationen über Interessen und Interessenkonflikte des Erstellers #1

Informationen über Interessen und Interessenkonflikte des Erstellers #2