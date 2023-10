GOLDMAN SACHS - Aktie kämpft gegen Verkaufssignal

The Goldman Sachs Group Inc. - WKN: 920332 - ISIN: US38141G1040 - Kurs: 302,730 $ (NYSE)

Die Aktie von Goldman Sachs notiert nach dem schwachen Quartalsergebnis nur noch wenige Dollar über dem Unterstützungslevel bei 301,87 USD und hatte diese Marke im gestrigen Handel bereits touchiert. Das Tief aus dem März ist die letzte Bastion der Bullen, ehe sich der mehrmonatige Abwärtstrend der Aktie fortsetzen dürfte.

Früherer Support als Abwärtsziel im Fokus

Dieser startete nach dem letzten Allzeithoch mit einem Abverkauf an die Unterstützung bei 275,31 USD. Doch statt die Verteidigung der Marke im Juni letzten Jahres als Ausgangsbasis für die Fortsetzung der langfristigen Hausse zu nutzen, brach der Wert nach einer Erholung bis 389,57 USD in den letzten Monaten wieder stark ein und könnte jetzt unterhalb von 301,87 USD bis 287,75 USD, einem Tief aus dem Oktober 2010 und darunter wiederum bis an die 275,31-USD-Marke durchgereicht werden.

Nachdem an dieser Stelle der Einbruch von November 2022 bis März diesen Jahres die gleiche Länge aufweisen würde, wie der Abverkauf seit 361,62 USD, könnte dieser mehrfache Supportbereich um 275,00 USD die Trendwende nach Norden einleiten (blaue 100%-Projektion im Chart).

Sollte diese große Chance der Bullen aber ungenutzt verstreichen, wäre schon ein Abverkauf bis 250,00 und 241,00 USD zu erwarten.

Gelingt es der Aktie von Goldman Sachs in den nächsten Tagen und Wochen allerdings doch noch oberhalb von 301,87 USD zu verbleiben, wäre eine Rückeroberung des Zwischentiefs bei 318,00 USD notwendig, um den Wert wieder in neutraleres Gebiet steigen zu lassen.

Goldman-Sachs-Aktie (Wochenchart)

