Münchener Rück bereitet Versicherer auf Preiserhöhungen vor

München (Reuters) - Die Münchener Rück bereitet Versicherer und Makler vor der anstehenden Vertrags-Erneuerungsrunde auf weiter steigende Preise für Rückversicherungsschutz vor.

"Damit wir unsere Rolle als Risikoträger nachhaltig erfüllen können, arbeiten wir mit unseren Kunden daran, Preise und Bedingungen an das sich verändernde Risikoumfeld anzupassen", sagte Vorstandsmitglied Clarisse Kopff am Donnerstag in einer Pressekonferenz. Dann sei die Münchener Rück auch in der Lage, mehr Kapazität zur Verfügung zu stellen. Die Inflation - die die Volkswirte des weltgrößten Rückversicherers für die Euro-Zone auch 2024 bei drei Prozent erwarteten - bleibe ein wesentlicher Faktor dabei.

Die Rückversicherungsbranche trifft sich von Sonntag an in Baden-Baden mit Versicherern und Maklern. Das ist der Auftakt für die Verhandlungen zur Erneuerung der Verträge zum 1. Januar - vor allem in Deutschland und Europa. Die Preise steigen seit Jahren, Experten fragen sich aber, wie lange dieser "harte Markt" anhält und ob die Preissteigerungen ausreichen, höhere Schäden auszugleichen. Kopff verwies neben der Inflation auf die geopolitischen Risiken, zunehmende Cyber-Angriffe sowie mehr und stärkere Naturkatastrophen. In Europa habe es "in diesem Jahr eine beispiellose Serie von Naturkatastrophen-Einzelschäden über der Milliardengrenze" gegeben.

