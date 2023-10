Penske Automotive Group steigert die Dividende

Die amerikanische Penske Automotive Group, Inc. (ISIN: US70959W1036, NYSE: PAG) zahlt am 1. Dezember 2023 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 79 US-Cents je Anteilsschein an die Aktionäre aus. Record date ist der 10. November 2023. Damit erhöht das Unternehmen die Dividendenausschüttung im Vergleich zum Vorquartal (72 US-Cents) um 9,7 Prozent.

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden künftig 3,16 US-Dollar Dividende ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 152,38 US-Dollar (Stand: 18. Oktober 2023) entspricht das einer aktuellen Dividendenrendite von 2,07 Prozent.

Die Penske Automotive Group ist ein Einzelhändler für Automobile und Nutzfahrzeuge. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der Penske Corporation. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2023 erwirtschaftete Penske Automotive einen Umsatz von 7,47 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 6,91 Mrd. US-Dollar), wie das Unternehmen bereits am 26. Juli 2023 mitteilte. Der Ertrag lag bei 300,8 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 374 Mio. US-Dollar). Die Zahlen zum dritten Quartal 2023 werden am 25. Oktober 2023 präsentiert.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 32,59 Prozent im Plus (Stand: 18. Oktober 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 10,21 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de