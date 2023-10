Old Dominion Freight Line hält die Dividende stabil

Das amerikanische Logistikunternehmen Old Dominion Freight Line, Inc. (ISIN: US6795801009, NASDAQ: ODFL) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,40 US-Dollar je Aktie ausschütten. Die nächste Auszahlung erfolgt am 20. Dezember 2023 (Record day: 6. Dezember 2023).

Damit werden auf das Jahr hochgerechnet 1,60 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 396,45 US-Dollar (Stand: 19. Oktober 2023) einer aktuellen Dividendenrendite von 0,40 Prozent. Anfang Februar 2023 erfolgte eine Anhebung um 33,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal (0,30 US-Dollar).

Old Dominion Freight Line mit Sitz in Thomasville im US-Bundesstaat North Carolina wurde 1934 gegründet und ist auf LKW-Transportdienstleistungen in den USA fokussiert. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2023 erwirtschaftete Old Dominion Freight Line einen Umsatz von 1,41 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,67 Mrd. US-Dollar), wie das Unternehmen am 26. Juli 2023 mitteilte. Der Ertrag lag bei 292,36 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 376,08 Mio. US-Dollar). Die Zahlen für das dritte Quartal 2023 werden am 25. Oktober 2023 veröffentlicht.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 39,70 Prozent im Plus (Stand: 19. Oktober 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 43,91 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de