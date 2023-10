SOLAREDGE - Heftige Gewinnwarnung! Solaraktie im freien Fall!

SolarEdge Technologies Inc. - WKN: A14QVM - ISIN: US83417M1045 - Kurs: 113,980 $ (Nasdaq)

Stammleser von stock3 wissen: Im Solarsektor herrscht Weltuntergangsstimmung. Erst im August ging die Aktie des Solarkonzerns Solaredge baden, nachdem die Prognose für das dritte Quartal deutlich die Erwartungen verfehlt hatte. Nun muss sich das Management eingestehen, dass es nicht einmal die gesenkte Prognose erreicht hat.

Nachdem es zuvor geheißen hatte, der Markt in den USA sei schwierig, scheint nun auch die Nachfrage in Europa deutlich nachgelassen zu haben. CEO Zvi Lando: "Während der zweiten Hälfte des dritten Quartals 2023 erlebten wir erhebliche unerwartete Stornierungen und Verschiebungen bestehender Aufträge bei unseren europäischen Vertriebshändlern. Wir führen diese Stornierungen und Pushouts auf einen höheren als erwarteten Lagerbestand in den Kanälen und langsamere als erwartete Installationsraten zurück. Insbesondere am Ende des Sommers und im September, wo traditionell ein Anstieg der Installationsraten zu verzeichnen ist, waren die Installationsraten im dritten Quartal deutlich langsamer."

Daher geht Lando nur mehr davon aus, dass der Umsatz von Solaredge im dritten Quartal zwischen 720 und 730 Mio. USD liegen wird. Die ursprüngliche Prognose lautete auf 880 bis 920 Mio. USD. Analysten hatten ursprünglich sogar rund 1 Mrd. USD Umsatz erwartet. Noch heftiger als die Umsatzwarnung fällt allerdings die neue Gewinnprognose aus. Auf GAAP-Basis wird Solaredge einen Verlust zwischen 9 und 28 Mio. USD ausweisen. Auf Non-GAAP-Ebene soll der Gewinn nur eine Spanne zwischen 12 und 31 Mio. USD erreichen anstelle von 115 bis 135 Mio. USD.

Die endgültigen Zahlen wird Solaredge am 1. November vorlegen.

Aktie bald bei 70 USD?

Aus charttechnischer Sicht befindet sich der Solartitel im freien Fall und gibt nachbörslich um weitere 20 % nach. Der nächste größere Support wartet erst im unteren 70-USD-Bereich. Auch Aktien weiterer Branchenvertreter wie Enphase Energy verloren nachbörslich prozentual zweistellig.

Fazit: Der fundamentale Sturm, der über Solaredge zusammengezogen war, entlädt sich nun vollkommen. Angesichts der allgemeinen Marktstimmung ist eine solche Planzahlenverfehlung natürlich Gift für den Aktienkurs. Kurzfristig hätte ich persönlich eine temporäre Erholung der Aktie für möglich gehalten, "zum Glück" für alle Antizykliker sendete sie bereits im gestrigen Handel und damit vor der nachbörslichen Warnung ein neues Verkaufssignal aus. Aktuell besteht für Anleger kein Handlungsbedarf, der Kurs muss sich erst einmal beruhigen.

Solaredge-Technologies-Aktie (Wochenchart)

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Chefredakteur)