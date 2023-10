VP Global Flexible Bond Fund – stabil trotz Turbulenzen an den Aktien- und Anleihemärkten

Vor knapp vier Monaten ging der onemarkets VP Global Flexbile Bond Fund an den Start. Die Börsen stellten das Fondsmanagement in dieser Zeit vor eine Reihe von Herausforderungen. Hohe Inflationsraten setzten die Notenbanken unter Druck an der Zinsschraube zu drehen und ein finales Ende ist noch nicht in Sicht. Zwar deuteten die europäische und amerikanische Notenbank eine Zinspause an. Allerdings will weder die EZB noch die Fed weitere Erhöhungen aktuell ausschließen. Vielmehr hat sich inzwischen die Erkenntnis am Markt durchgesetzt, dass die Leitzinsen möglicherweise länger auf einem relativ hohem Niveau verbleiben als noch vor einem halben Jahr angenommen. Dies sorgt bis heute für Kursrückgänge am Anleihemarkt. Steigende Zinsen und Konjunkturängste hinterließen in den zurückliegenden Monaten auch an den Aktienmärkten Spuren. Trotz Kursverlusten an den Aktien- und Anleihemärkten pendelte der onemarkets VP Global Flexible Bond Fund seit Auflage in einer engen Range um den Emissionspreis.

Aktienquote angehoben

Der onemarkets VP Global Flexible Bond Fund ist ein Rentenfonds mit nachhaltigem Anlageuniversum, der in ein breites Spektrum an festverzinslichen Wertpapieren investiert. Bei der Allokation achtet das Fondsmanagement dabei auf eine niedrige Korrelation zu klassischen Rentenprodukten. In bestimmten Marktphasen kann der Fonds auch in anderen Anlagenklassen, wie z. B. Aktien oder Alternative Investments investieren. Ziel ist die Generierung einer attraktiven Rendite mit moderatem Risiko.

Schwerpunkt der Fondsinvestments bilden Schuldtitel aus der Assetklasse Renten innerhalb des Ratingbands „Investment Grade“ (Anleihen mit einem Anleiherating von mindestens BBB-).

Zur kurzfristigen Portfoliooptimierung kann aus einer breit gefächerten Produktpalette wie Derivate, synthetische Produkte oder Hebel-Produkte zurückgegriffen werden.

Risiko in Form der Volatilität, Duration und Liquiditätsprofile der Investments wird aktiv durch das Fondsmanagement gesteuert.

Die maximale Aktienquote kann zur kurzfristigen Portfoliooptimierung, um gegen unerwünschte Risiken abzusichern oder zur Bespielung der Relative-Value Strategie* bei bis zu 15 Prozent liegen.

Ende September war knapp 70 Prozent in Anleihen investiert und hier bevorzugt in Bundesanleihen sowie bundnahe Anleihen. Euro-Unternehmensanleihen waren zu 9,5 Prozent im onemarkets VP Global Flexible Bond Fund gewichtet. Die Aktienquote wurde im September auf knapp 23 Prozent erhöht. Zu den größten Aktienpositionen zählten Ende September Apple, ASML, Microsoft, Nestlé und Novo Nordisk. Der Halbleiterausrüster ASML meldete bereits Zahlen für das abgelaufene Quartal. Demnach lagen Gewinn und Umsatz im Rahmen der Erwartungen. Die Ziele für das Gesamtjahr wurden bestätigt. Der Auftragsbestand ist jedoch im zurückliegenden Quartal deutlich gesunken. Nestle verbuchte derweil im abgelaufenen Quartal einen leichten Umsatzrückgang. Dennoch hält der schweizer Nahrungsmittelkonzern an den Prognosen für das Gesamtjahr fest. Novo Nordisk sorgte in den zurückliegenden Wochen mit der „Abnehmspritze“ für Schlagzeilen. Novo Nordisk wird ebenso wie Apple die Geschäftszahlen erst Anfang November veröffentlichen. Microsoft zählt mit ChatGPT zu den KI-Vorreitern. Wie sich dies im Zahlenwerk niederschlägt, wird sich nächste Woche zeigen. Wie die Kursentwicklungen in den vergangenen Wochen zeigt, sind auch Branchengrößen wie die beschriebenen fünf Titel nicht gegen Kurskorrekturen gefeit und können damit zu Kursverlusten des Fonds führen.

Der Fonds wird vom Investmentteam der UniCredit International Bank in Luxemburg verwaltet. Das Luxemburger Team nutzt die Investmentmanagementfähigkeiten und das Fachwissen der UniCredit Group als Anlageberater für strategische Sichtweisen, den Aufbau von Modellportfolios und den Fondsauswahlprozess.

Als „benchmarkunabhängiger“ global investierender Fonds orientiert sich der onemarkets VP Global Flexible Bond Fund nicht an einem Vergleichsmaßstab (Benchmark) und besitzt somit mehr Freiheitsgrade seiner Investmentstrategie. Der Fonds nutzt darüberhinaus den ESG Best in Class-Ansatz** der Nachhaltigkeits-Ratingagentur ISS und beachtet diverse Ausschlusskriterien, kann also als Nachhaltig gemäß Art. 8 SFDR eingestuft werden. Die HypoVereinsbank (HVB) hat jedoch Kriterien für Produkte definiert, die sich an Kunden mit nachhaltigkeitsbezogenen Zielen richten. Im Wesentlichen orientieren sich diese Kriterien am Konzept der Verbände der deutschen Finanzindustrie (gemeinsames Konzept der DK, BVI und DDV). Obwohl dieses Produkt im Namen und/oder in Werbematerialien „nachhaltige“ Begrifflichkeiten (ESG, Sustainable, etc.) verwendet bzw. in seiner Anlagestrategie Nachhaltigkeitsthemen berücksichtigt, erfüllt es nicht die in der HypoVereinsbank geltenden Anforderungen für einen Vertrieb an Kunden mit nachhaltigkeitsbezogenen Zielen.

Zu onemarkets Fund

onemarkets ist die Dachmarke für globale Anlagelösungen der UniCredit. Die onemarkets Plattform bietet unseren Kund:innen Zugang zu einer breiten Vielfalt von verschiedenen Investmentlösungen sowie zu den Finanzmärkten weltweit. Mit den Teilfonds von onemarkets Fund haben wir im vergangenen Herbst das bestehende Anlageuniversum für UniCredit-Kund:innen um ein zusätzliches, einzigartiges Angebot an aktiv verwalteten Investmentfonds wie zum Beispiel Aktien- und Multi-Asset-Fonds erweitert. Diese eignen sich für Anleger:innen mit unterschiedlichen Chance-Risiko-Profilen und Anlagehorizonten. onemarkets Fund ist die UniCredit UCITS*-Umbrella-Fondsplattform, die als Société d’investissement à capital variable, Société anonyme (Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, Aktiengesellschaft) gegründet wurde und von Structured Invest S.A. verwaltet wird.

Das Konzept unserer neuen Fonds-Plattform ermöglicht es, die Asset-Allokation einer erfahrenen und marktkundigen Portfoliomanager:in zu überlassen. Unser Ziel ist es, unseren Kund:innen stets erstklassige Investmentprodukte anzubieten. Die UniCredit entwickelt eigene Anlagestrategien, konzeptioniert in Zusammenarbeit mit renommierten Fondsgesellschaften die Fonds und überwacht deren Wertentwicklungen sowie das Risiko-Ertrags-Profil.

* Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities

Investmentmöglichkeiten

Basiswert Produkttyp WKN Nettoinventarwert in EUR Managementgebühr onemarkets VP Global Flexible Bond Fund Rentenfonds A3D9BZ 89,34* 1,45 % p.a.

* Stand: 18.10.2023; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.10.2023; 15:30 Uhr;

