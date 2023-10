Aurubis: Die negativen Nachrichten dürften nun eingepreist sein

Werbung

Aurubis ist der führende Kupferspezialist in Europa

Aurubis produziert jährlich mehr als 1 Mio. Tonnen Kupferkathoden und daraus diverse Produkte aus Kupfer oder Kupferlegierungen wie Gießwalzdraht, Stranggussformate, Profile oder Flachwalzprodukte. Darüber hinaus erzeugt Aurubis viele andere Metalle wie Edelmetalle, Selen, Blei, Nickel, Zinn oder Zink. Zum Portfolio gehören auch weitere Produkte wie Schwefelsäure oder Eisensilikat. Über die Jahre hat Aurubis einige große Kupferproduzenten in Europa aufgekauft und ist somit einer der wichtigsten Produzenten und Verarbeiter von Kupfer und Recycling auf dem gesamten Kontinent. In den kommenden Jahren wird Kupfer einer der wichtigsten Rohstoffe sein. Das Metall ist in der Energiebranche, der E-Mobilität und der Digitalisierung sowie in vielen anderen Bereichen ein unverzichtbarer Faktor. Aurubis hat demnach vielversprechende, langfristige Perspektiven.

Aurubis gab nach Sonderinventur eine angepasste Jahresprognose bekannt

Aurubis hatte in der Vergangenheit bei regelmäßigen Überprüfungen des Metallbestands signifikante Unterschiede vom geplanten Bestand festgestellt. Darüber hinaus traten auch Abweichungen bei speziellen Proben bestimmter Lieferungen von Einsatzmaterialien im Recyclingbereich auf. Es gibt sichere Beweise dafür, dass Lieferungen und Proben von Einsatzmaterialien im Recyclingbereich mit hohen Mengen an wertvollen Metallen manipuliert wurden, um Aurubis zu schädigen. Eine Sonderinventur ergab, dass der Wert des Fehlbestands an Edelmetallen, der das operative Ergebnis vor Steuern des Geschäftsjahres 2022/23 negativ beeinflusst, 185 Mio. Euro beträgt. Aurubis geht davon aus, dass er möglicherweise Ansprüche aus Versicherungsleistungen von etwa 30 Mio. Euro sowie arrestiertem Vermögen geltend machen kann, um den negativen Ergebniseffekt teilweise zu kompensieren. Infolge der Vorkommnisse hat das Unternehmen seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 angepasst und erwartet nun ein operatives Ergebnis zwischen 310 und 350 Mio. Euro. Vorher ging man von 450 bis 550 Mio. Euro aus. Darüber hinaus prognostiziert das Management den operativen ROCE (Rendite auf das eingesetzte Kapital) auf 8 bis 12 % (zuvor 14 bis 18 %).

Aurubis baut Vorreiterrolle für zertifizierte Metallproduktion durch die Copper Mark weiter aus

Abseits der Tatsache, dass dem Unternehmen Material in dreistelliger Millionenhöhe gestohlen wurde, gibt es auch positive Nachrichten. So hat Aurubis am 28.09.2023 seinen Standort in Olen erfolgreich mit dem Prüfprozess der Copper Mark abgeschlossen. Das belgische Werk ist nach Pirdop, Hamburg und Lünen der vierte Standort im Aurubis-Hüttennetzwerk, der das international anerkannte Gütesiegel für eine verantwortungsvolle Kupferproduktion erhält. „Wir fördern und fordern aktiv den Aufbau nachhaltiger und verantwortungsvoller Liefer- und Wertschöpfungsketten in der Rohstoffindustrie. Unser konsequentes Bekenntnis zu dem internationalen Gütesiegel Copper Mark demonstriert unseren hohen Anspruch an uns selbst“, so Vorstandsvorsitzender Roland Harings. Der Recyclingstandort in Olen ist auf die Produktion von Kupferkathoden und -gießwalzdraht spezialisiert und produziert mit rund 680 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jährlich mehr als 275.000 Tonnen Kupferprodukte.

Aurubis setzt im Werk in Hamburg auf wasserstofffähige Anodenöfen

Außerdem plant Aurubis im Werk in Hamburg nicht mehr mit Erdgas zu arbeiten und möchte aus diesem Grund in wasserstofffähige Anodenöfen investieren. Dazu setzt das Unternehmen etwa 40 Mio. Euro frei, um die Verwendung von Wasserstoff bei der Behandlung von Metallen vorzubereiten. Laut Unternehmen kann die innovative Kupferproduktionstechnologie bei vollständigem Wasserstoffeinsatz 5.000 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen. Im Frühjahr 2024 soll der Umbau stattfinden. Mit dem Austausch der Anodenöfen realisiert das Unternehmen einen weiteren Meilenstein der eigenen Dekarbonisierungsstrategie. Aktuell gibt es noch kaum grünen Wasserstoff, um den enormen Bedarf der deutschen Industrie zu wettbewerbsfähigen Preisen zu decken. Das möchte Aurubis mit diesem Vorhaben nun ändern. Langfristig will Aurubis auf Wasserstoff als Energieträger umsteigen und die Produktion in den USA stark ausbauen.

